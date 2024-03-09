Європейський інвестбанк оцінив післявоєнне відновлення України у понад 1 трлн дол

Це більш ніж у п'ять разів більше, ніж фінансований США план Маршалла, який сприяв промисловому відродженню Європи після поразки Німеччини.

Україна потребує 1 трлн дол на відновлення після війни

Ситуація на лінії фронту в Україні не дає уявлення про те, коли і як може закінчитися війна. Однак дедалі більше компаній поступово збільшують свою інвестиційну присутність в Україні, готуючись розпочати процес відновлення.

Про це повідомляє Bloomberg.

За оцінками Європейського інвестиційного банку, на відновлення України може піти понад 1 трлн дол державного і приватного капіталу.

З поправкою на інфляцію, це більш ніж у п'ять разів більше, ніж фінансований США план Маршалла, який сприяв промисловому відродженню Європи після поразки Німеччини.

Як пише видання, вже є приблизний план, який дає уявлення про те, як відбуватиметься майбутнє відновлення.

Турецькі компанії відновлюють мости і дороги, постачаючи генератори енергії та мобільні лікарні. Зокрема, турецька Onur Group займається ремонтом підірваних мостів, наприклад, в Ірпені.

Також спільно з південнокорейською компанією Samsung C&T Corp. компанія Onur Group будувала мобільні лікарні в Україні. Поширити

Зрештою компанія хоче відновити реконструкцію міжнародного аеропорту "Дніпро" і низку проєктів зі створення автомагістралей. Стамбульська компанія Dogus Construction відновлює три мости за підтримки Великої Британії й очікує, що в майбутньому на реконструкцію буде укладено контракти на суму "пару мільярдів доларів".

Німецькі та австрійські компанії планують будівництво підприємств у сфері інфраструктури та оборони. Так, у лютому гігант Rheinmetall AG оголосив про плани створити в Україні підприємство з виробництва таких необхідних 155-мм артилерійських боєприпасів. Австрійська компанія Waagner-Biro Bridge Systems, що виробляє модульні сталеві естакади, які з'єднують річки і долини, вже запустила виробництво на заводі на заході України. Поширити

JPMorgan Chase & Co. чекає на робочі групи для "передпроєктного планування", а Данія наразі пожертвувала 120 млн євро (130 млн дол США) на відновлення суднобудівного вузла Миколаєва.

Виробник будівельних матеріалів Fixit з минулого року будує новий виробничий майданчик на заході України, а хімічна компанія Bayer AG оголосила про інвестиції у виробництво насіння.

Як пише Bloomberg, з огляду на те, звідки надходитимуть гроші, американські та європейські компанії, найімовірніше, отримають левову частку контрактів, коли вони надійдуть.

Післявоєнне відновлення України

За даними Світового банку, станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відновлення в Україні становитиме 486 млрд дол США протягом наступного десятиліття.

За оцінками української влади, тільки у 2024 році країні знадобиться близько 15 млрд дол для невідкладних пріоритетних заходів із відновлення як на національному, так і на місцевому рівнях.

Державний департамент США спільно з Німецьким фондом Маршалла анонсували створення Партнерства міст України (UCP). Це допоможе перепроєктувати та відбудувати стійкі, інклюзивні та міцні міста в Україні.