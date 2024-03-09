Европейский инвестбанк оценил послевоенное восстановление Украины более чем в 1 трлн долл

Это более чем в пять раз больше, чем финансируемый США план Маршалла, способствовавший промышленному возрождению Европы после поражения Германии.
Украина нуждается в 1 трлн долл на восстановление после войны
Ситуация на линии фронта в Украине не дает представления о том, когда и как закончится война. Однако все больше компаний постепенно увеличивают свое инвестиционное присутствие в Украине, готовясь начать процесс восстановления.
Об этом сообщает Bloomberg.
По оценкам Европейского инвестиционного банка, на восстановление Украины может пойти более 1 трлн долл государственного и частного капитала.
С поправкой на инфляцию это более чем в пять раз больше, чем финансируемый США план Маршалла, способствовавший промышленному возрождению Европы после поражения Германии.
Как пишет издание, уже есть примерный план, дающий представление о том, как будет происходить будущее восстановление.
Турецкие компании восстанавливают мосты и дороги, снабжая генераторами энергии и мобильными больницами. В частности, турецкий Onur Group занимается ремонтом взорванных мостов, например, в Ирпене.
В конце концов, компания хочет возобновить реконструкцию международного аэропорта "Днепр" и ряд проектов по созданию автомагистралей. Стамбульская компания Dogus Construction восстанавливает три моста при поддержке Великобритании и ожидает, что в будущем на реконструкцию будут заключены контракты на сумму "пару миллиардов долларов".
JPMorgan Chase & Co. ждет рабочие группы для "предпроектного планирования", а Дания пожертвовала 120 млн евро (130 млн долл. США) на восстановление судостроительного узла Николаева.
Производитель строительных материалов Fixit с прошлого года строит новую производственную площадку на западе Украины, а химическая компания Bayer AG объявила об инвестициях в производство семян.
Как пишет Bloomberg, учитывая, откуда будут поступать деньги, американские и европейские компании, скорее всего, получат львиную долю контрактов, когда они поступят.
Послевоенное восстановление Украины
По данным Всемирного банка, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления в Украине составит 486 млрд долл США в течение следующего десятилетия.
По оценкам украинских властей, только в 2024 году стране понадобится около 15 млрд долл для неотложных приоритетных мер по восстановлению как на национальном, так и на местном уровнях.
Государственный департамент США совместно с Немецким фондом Маршалла анонсировал создание Партнерства городов Украины (UCP). Это поможет перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города Украины.
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