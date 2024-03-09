Европейский инвестбанк оценил послевоенное восстановление Украины более чем в 1 трлн долл
Категория
Экономика
Дата публикации

Европейский инвестбанк оценил послевоенное восстановление Украины более чем в 1 трлн долл

Украина
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Источник:  Bloomberg

Это более чем в пять раз больше, чем финансируемый США план Маршалла, способствовавший промышленному возрождению Европы после поражения Германии.

Украина нуждается в 1 трлн долл на восстановление после войны

Ситуация на линии фронта в Украине не дает представления о том, когда и как закончится война. Однако все больше компаний постепенно увеличивают свое инвестиционное присутствие в Украине, готовясь начать процесс восстановления.

Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам Европейского инвестиционного банка, на восстановление Украины может пойти более 1 трлн долл государственного и частного капитала.

С поправкой на инфляцию это более чем в пять раз больше, чем финансируемый США план Маршалла, способствовавший промышленному возрождению Европы после поражения Германии.

Как пишет издание, уже есть примерный план, дающий представление о том, как будет происходить будущее восстановление.

Турецкие компании восстанавливают мосты и дороги, снабжая генераторами энергии и мобильными больницами. В частности, турецкий Onur Group занимается ремонтом взорванных мостов, например, в Ирпене.

Также совместно с южнокорейской компанией Samsung C&T Corp. компания Onur Group строила мобильные лечебницы в Украине.

В конце концов, компания хочет возобновить реконструкцию международного аэропорта "Днепр" и ряд проектов по созданию автомагистралей. Стамбульская компания Dogus Construction восстанавливает три моста при поддержке Великобритании и ожидает, что в будущем на реконструкцию будут заключены контракты на сумму "пару миллиардов долларов".

Немецкие и австрийские компании планируют строительство предприятий в сфере инфраструктуры и обороны. Так, в феврале гигант Rheinmetall AG объявил о планах создать в Украине предприятие по производству столь необходимых 155-мм артиллерийских боеприпасов. Австрийская компания Waagner-Biro Bridge Systems, производящая модульные стальные эстакады, соединяющие реки и долины, уже запустила производство на заводе на западе Украины.

JPMorgan Chase & Co. ждет рабочие группы для "предпроектного планирования", а Дания пожертвовала 120 млн евро (130 млн долл. США) на восстановление судостроительного узла Николаева.

Производитель строительных материалов Fixit с прошлого года строит новую производственную площадку на западе Украины, а химическая компания Bayer AG объявила об инвестициях в производство семян.

Как пишет Bloomberg, учитывая, откуда будут поступать деньги, американские и европейские компании, скорее всего, получат львиную долю контрактов, когда они поступят.

Послевоенное восстановление Украины

По данным Всемирного банка, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления в Украине составит 486 млрд долл США в течение следующего десятилетия.

По оценкам украинских властей, только в 2024 году стране понадобится около 15 млрд долл для неотложных приоритетных мер по восстановлению как на национальном, так и на местном уровнях.

Государственный департамент США совместно с Немецким фондом Маршалла анонсировал создание Партнерства городов Украины (UCP). Это поможет перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города Украины.

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