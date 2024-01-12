Спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер встретилась с Зеленским — что известно

12 января в Киев приехала представительница США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Это уже второй ее визит в Украину на этом посту.
Встреча Зеленского и Прицкер
Офис президента сообщает, что Владимир Зеленский сказал, что визит Прицкер является мощным сигналом крепкой поддержки США.
На встрече обсудили пути использования замороженных российских активов в качестве источников средств для восстановления Украины.
Президент проинформировал Пенни Прицкер о подписанном Соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией и отметил важность прогресса в подготовке и заключении таких соглашений с другими партнерами Украины, в частности, государствами «Группы семи».
Прицкер встретилась с украинскими чиновниками
Пенни Прицкер и представители американского бизнеса провели встречу с премьер-министром Денисем Шмигалем, где обсудили возможности инвестиций и развитие государственно-частного партнерства.
Также обсудили основные финансовые потребности Украины в этом году.
После встречи Прицкер пообщалась со СМИ, отметив, что Украине нужно быть более самодостаточной, передает Укринформ.
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