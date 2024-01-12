Спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер встретилась с Зеленским — что известно

12 января в Киев приехала представительница США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Это уже второй ее визит в Украину на этом посту.

Встреча Зеленского и Прицкер

Офис президента сообщает, что Владимир Зеленский сказал, что визит Прицкер является мощным сигналом крепкой поддержки США.

Прошлый год стал рекордно активным для развития украино-американских отношений. Мы настроены и дальше поддерживать такую динамику, поскольку это ощутимо помогает Украине вести борьбу с агрессором. Поделиться

На встрече обсудили пути использования замороженных российских активов в качестве источников средств для восстановления Украины.

Президент проинформировал Пенни Прицкер о подписанном Соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией и отметил важность прогресса в подготовке и заключении таких соглашений с другими партнерами Украины, в частности, государствами «Группы семи».

Прицкер встретилась с украинскими чиновниками

Пенни Прицкер и представители американского бизнеса провели встречу с премьер-министром Денисем Шмигалем, где обсудили возможности инвестиций и развитие государственно-частного партнерства.

Ключевая тема — укрепление украинской экономики, ее краткосрочное восстановление и долгосрочное развитие. Одна из основных предпосылок — обеспечение стабильного украинского экспорта. Работаем с США над усилением экспортных возможностей. Поделиться

Также обсудили основные финансовые потребности Украины в этом году.

После встречи Прицкер пообщалась со СМИ, отметив, что Украине нужно быть более самодостаточной, передает Укринформ.