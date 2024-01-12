Спецпредставниця США з відновлення України Пріцкер зустрілася з Зеленським — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Спецпредставниця США з відновлення України Пріцкер зустрілася з Зеленським — що відомо

Офіс Президента України
Зеленський і Пріцкер

12 січня до Києва приїхала представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Це вже другий її візит в Україну на цій посаді.

Зустріч Зеленського та Пріцкер

Офіс президента повідомляє, що Володимир Зеленський сказав, що візит Пріцкер є потужним сигналом міцної підтримки США.

Минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. Ми налаштовані й надалі підтримувати таку динаміку, оскільки це відчутно допомагає Україні вести боротьбу з агресором.

На зустрічі обговорили шляхи використання заморожених російських активів як джерела коштів для відбудови України.

Президент поінформував Пенні Пріцкер про підписану Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією й відзначив важливість прогресу в підготовці та укладенні таких угод з іншими партнерами України, зокрема державами «Групи семи».

Пріцкер зустрілася з українськими урядовцями

Також Пенні Пріцкер та представники американського бізнесу провели зустріч з прем'єр-міністром Денисем Шмигалем, де обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства.

Ключова тема — зміцнення української економіки, її короткострокове відновлення та довгостроковий розвиток. Одна з основних передумов — забезпечення стабільного українського експорту. Працюємо зі США над посиленням експортних спроможностей.

Також обговорили основні фінансові потреби України на цей рік.

Після зустрічі Пріцкер поспілкувалася зі ЗМІ, наголосивши на тому, що Україні потрібно бути більш самодостатньою, передає Укрінформ.

Ми постійно наголошуємо з українським урядом на тому, що їм потрібно діяти, щоб збільшувати прибутки держави, тому що зрештою світ не зможе надати достатньо бюджетної підтримки Україні. Тому ми вітаємо те, що прибутки держави зросли на 10%, але ми також зосереджуємося на тому, як Україна може бути більш самодостатньою.

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