Украине нужно 9 млрд долл на восстановление разрушенных войной культурных объектов

ЮНЕСКО назвало сумму финансирования, которое понадобится Украине после окончания войны с Россией для того, чтобы восстановить достопримечательности и перезапустить туризм.

Украине нужны колоссальные средства на восстановление памятников

По оценкам ЮНЕСКО, культурный и туристический секторы Украины потеряли более 19 млрд долл дохода во время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает AP со ссылкой на ЮНЕСКО.

Также агентство заявило, что во время боевых действий поврежден 341 культурный объект по всей стране. Общая стоимость этих разрушений – около 3,5 млрд долл.

В качестве примера глава офиса ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески привела Одесский кафедральный собор, который россияне повредили в июле 2023 года.

Это символ всего общества... с глубоким духовным и историческим значением. Кьяра Децци Бардески Глава офиса ЮНЕСКО в Украине

Украинские культурные объекты в наследии ЮНЕСКО

В сентябре 2023 года 20 объектов Украины прибавили в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой.

В список попали:

Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские постройки, Киево-Печерская Лавра;

Львов – ансамбль исторического центра;

Ясинянская церковь Вознесения Господня (Закарпатье);

Жовковская церковь Пресвятой Троицы (Львовщина);

Матковская церковь Введение во храм Пресвятой Богородицы (Львовщина);

Нижневербежская церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Ивано-Франковщина);

Потелецкая церковь Сослания Святого Духа (Львовщина);

церковь Сослания Святого Духа в Рогатине (Ивано-Франковщина);

резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов (Черновицкий университет);

геодезическая дуга Струве - Екатериновка;

геодезическая дуга Струве – Барановка;

геодезическая дуга Струве - Фельштын;

геодезическая дуга Струве - Старо-Некрасовка;

астрономическая обсерватория Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;

Дендрологический парк "Софиевка";

Госпром (здание Государственной промышленности в Харькове);

Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;

Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;

могила Тараса Шевченко и Государственный историко-естественный музей-заповедник.

А в декабре 2023 года в этот список попали еще пять украинских памятников:

Церковь Архангела Михаила, Ужок, Закарпатская обл. (деревянные церкви Карпатского региона);

Деревянная Церковь Св. Юра, Дрогобыч, Львовская обл. (деревянные церкви Карпатского региона);

Здание Одесского национального академического театра оперы и балета;

Здание Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха;

Спасо-Преображенский собор Чернигова.

В Одессе пострадал художественный музей

Российская армия ночью 6 ноября 2023 г. ударила по Одессе предположительно «Ониксом» и «Искандером-М», сообщили в Силах обороны юга.

Взрывной волной повреждены несколько многоэтажек и Одесский художественный музей.

Начальник ОВА Олег Кипер сообщает, что 6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.

Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества «поздравили» наш архитектурный памятник ракетой, попавшей рядом.

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Сообщается, что в здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла.