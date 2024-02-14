Україні потрібно 9 млрд дол на відновлення зруйнованих війною культурних об'єктів

ЮНЕСКО назвало суму фінансування, яке знадобиться Україні після закінчення війни з Росією для того, щоб відбудувати пам'ятки та відновити туризм.

Україні потрібні колосальні кошти на відбудову культурних пам’яток

За оцінками ЮНЕСКО, культурний і туристичний сектори України втратили понад 19 млрд дол доходу під час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє AP з посиланням на ЮНЕСКО.

Також агентство заявило, що під час бойових дій пошкоджено 341 культурний об'єкт по всій країні. Загальна вартість цих руйнувань — близько 3,5 млрд дол.

Як приклад голова офісу ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі навела Одеський кафедральний собор, який росіяни пошкодили в липні 2023 року.

Це символ усієї громади... з глибоким духовним та історичним значенням. К'яра Децці Бардескі Голова офісу ЮНЕСКО в Україні

Українські культурні об'єкти в спадщині ЮНЕСКО

У вересні 2023 року 20 об'єктів України додали до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

До списку потрапили:

Собор Святої Софії та пов'язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра;

Львів — ансамбль історичного центру;

Ясінянська церква Вознесіння Господнього (Закарпаття);

Жовківська церква Пресвятої Трійці (Львівщина);

Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (Львівщина);

Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці (Івано-Франківщина);

Потелицька церква Зіслання Святого Духа (Львівщина);

церква Зіслання Святого Духа в Рогатині (Івано-Франківщина);

резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів (Чернівецький університет);

геодезична дуга Струве — Катеринівка;

геодезична дуга Струве — Баранівка;

геодезична дуга Струве — Фельштин;

геодезична дуга Струве — Старо-Некрасівка;

астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

культурний ландшафт каньйону в Кам’янці-Подільському;

Дендрологічний парк "Софіївка";

Держпром (будівля Державної промисловості в Харкові);

Науково-дослідний інститут (НДІ) Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету;

Науково-дослідний інститут (НДІ) Миколаївська астрономічна обсерваторія;

могила Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник.

А в грудні 2023-го в цей список потрапили ще п'ять українських пам'яток:

Церква Архангела Михаїла, Ужок, Закарпатська обл. (дерев'яні церкви Карпатського регіону);

Дерев'яна Церква Св. Юра, Дрогобич, Львівська обл. (дерев'яні церкви Карпатського регіону);

Будівля Одеського національного академічного театру опери та балету;

Будівля Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха;

Спасо-Преображенський собор міста Чернігів.

В Одесі постраждав художній музей

Російська армія вночі 6 листопада 2023 року вдарила по Одесі імовірно, «Оніксом» та «Іскандером-М», повідомили у Силах оборони півдня.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхівок та Одеський художній музей.

Начальник ОВА Олег Кіпер повідомляє, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.

Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми «привітали» нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч.

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Повідомляється, що у будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло.