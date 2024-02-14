Україні потрібно 9 млрд дол на відновлення зруйнованих війною культурних об'єктів

ЮНЕСКО назвало суму фінансування, яке знадобиться Україні після закінчення війни з Росією для того, щоб відбудувати пам'ятки та відновити туризм.
Україні потрібні колосальні кошти на відбудову культурних пам’яток
За оцінками ЮНЕСКО, культурний і туристичний сектори України втратили понад 19 млрд дол доходу під час повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє AP з посиланням на ЮНЕСКО.
Також агентство заявило, що під час бойових дій пошкоджено 341 культурний об'єкт по всій країні. Загальна вартість цих руйнувань — близько 3,5 млрд дол.
Як приклад голова офісу ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі навела Одеський кафедральний собор, який росіяни пошкодили в липні 2023 року.
Українські культурні об'єкти в спадщині ЮНЕСКО
У вересні 2023 року 20 об'єктів України додали до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.
До списку потрапили:
Собор Святої Софії та пов'язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра;
Львів — ансамбль історичного центру;
Ясінянська церква Вознесіння Господнього (Закарпаття);
Жовківська церква Пресвятої Трійці (Львівщина);
Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (Львівщина);
Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці (Івано-Франківщина);
Потелицька церква Зіслання Святого Духа (Львівщина);
церква Зіслання Святого Духа в Рогатині (Івано-Франківщина);
резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів (Чернівецький університет);
геодезична дуга Струве — Катеринівка;
геодезична дуга Струве — Баранівка;
геодезична дуга Струве — Фельштин;
геодезична дуга Струве — Старо-Некрасівка;
астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
культурний ландшафт каньйону в Кам’янці-Подільському;
Дендрологічний парк "Софіївка";
Держпром (будівля Державної промисловості в Харкові);
Науково-дослідний інститут (НДІ) Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету;
Науково-дослідний інститут (НДІ) Миколаївська астрономічна обсерваторія;
могила Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник.
А в грудні 2023-го в цей список потрапили ще п'ять українських пам'яток:
Церква Архангела Михаїла, Ужок, Закарпатська обл. (дерев'яні церкви Карпатського регіону);
Дерев'яна Церква Св. Юра, Дрогобич, Львівська обл. (дерев'яні церкви Карпатського регіону);
Будівля Одеського національного академічного театру опери та балету;
Будівля Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха;
Спасо-Преображенський собор міста Чернігів.
В Одесі постраждав художній музей
Російська армія вночі 6 листопада 2023 року вдарила по Одесі імовірно, «Оніксом» та «Іскандером-М», повідомили у Силах оборони півдня.
Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхівок та Одеський художній музей.
Начальник ОВА Олег Кіпер повідомляє, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.
Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми «привітали» нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч.
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Повідомляється, що у будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло.
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