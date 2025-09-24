Катастрофічний космічний шторм може знищити більшу частину людства — гіпотеза експертів
Катастрофічний космічний шторм може знищити більшу частину людства — гіпотеза експертів

Джерело:  online.ua

Фахівець із космічних бурь попередив, що протягом цього десятиліття Земля може зіткнутися з масовим вимиранням, оскільки геошторм може статися в будь-який момент.

Головні тези:

  • Експерти попереджають про можливе масове вимирання через катастрофічний космічний шторм.
  • Головними загрозами є геошторм та сонячні бурі, здатні спричинити руйнівні наслідки для планети та людства.
  • Послаблення магнітного щиту Землі та зміщення магнітних полюсів ускладнюють ситуацію й роблять наслідки космічного шторму ще більш небезпечними.

Людство може бути на грані знищення через космічний шторм

Катастрофічний космічний шторм може знищити 90 відсотків людства, попереджає експерт із космічної погоди, засновник Space Weather News Бен Девідсон.

За його словами, ми вже перебуваємо в центрі цього шторму, і руйнування можуть розгорнутися в будь-який момент.

Він стверджує, що геомагнітна катастрофа здатна знищити більшу частину життя на планеті — і наука це підтверджує.

У подкасті Matt Beall Limitless він сказав, що головним винуватцем стане Сонце. Сонячна "мікронова" може спричинити зміщення магнітних полюсів, що призведе до зміни клімату, спричинить руйнівні події, цунамі та, зрештою, масове вимирання, пише Wion.

Спалах на Сонці дуже ймовірний, оскільки останніми роками воно проявляє надзвичайну активність. Це подія рівня майже повного вимирання, і ми вже перебуваємо в його середині.

Сонячні бурі відбуваються регулярно. Однак, якщо наша зірка викине колосальну кількість плазми, наслідки будуть значно серйознішими, ніж просто збій комунікаційних мереж, кажуть експерти. За словами Девідсона, сонячні вибухи різного масштабу відбуваються приблизно раз на 6 тисяч років, а сильні — раз на 12 тисяч років.

Так звана подія Каррінгтона 1859 року пов'язана з потужною сонячною бурею, яка порушила роботу телеграфних систем і підпалила дроти.

Космічний шторм

Наступна буря, з якою зіткнеться Земля, очікується значно масштабнішою. Девідсон зазначив, що це може статися протягом найближчих 10-25 років. До того ж магнітний щит Землі слабшає через зміни в потоках розплавленого заліза в зовнішньому ядрі планети. У міру зміщення магнітних полюсів і ослаблення поля шторм отримає набагато глибший і страшніший вплив.

Навіть якщо геошторм не спопелить усе одразу, він виведе з ладу енергомережі, порушить виробництво води, доставку товарів, роботу служб екстреного реагування та багато іншого, зруйнувавши систему за лічені дні.

Через три дні на заправках не буде бензину. У магазинах не буде їжі, — попередив Девідсон.

За його словами, все, що очікується в кліматичному сценарії такого роду, вже відбувається. Тобто процес уже запущено. Раніше експерти попереджали, що зростання рівня CO₂, ймовірно, призведе до масового вимирання через 250 мільйонів років.

Тим часом у цьому столітті прогнозується мегацунамі, яке затопить значну частину прибережних територій. Тож, крім спричиненої людьми зміни клімату, схоже, і наше Сонце готове нас підсмажити.

