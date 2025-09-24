Катастрофический космический шторм может уничтожить большую часть человечества — гипотеза экспертов

Специалист по космическим бурям предупредил, что в течение этого десятилетия Земля может столкнуться с массовым вымиранием, поскольку геошторм может произойти в любой момент.

Человечество может быть на грани уничтожения из-за космического шторма

Катастрофический космический шторм может уничтожить 90 процентов человечества, предупреждает эксперт по космической погоде, основатель Space Weather News Бен Дэвидсон.

По его словам, мы уже находимся в центре этого шторма, и разрушения могут развернуться в любой момент.

Он утверждает, что геомагнитная катастрофа способна уничтожить большую часть жизни на планете, и наука это подтверждает.

В подкасте Matt Beall Limitless он сказал, что главным виновником станет Солнце. Солнечная "микроновая" может повлечь за собой смещение магнитных полюсов, что приведет к изменению климата, повлечет за собой разрушительные события, цунами и, наконец, массовое вымирание, пишет Wion.

Вспышка на Солнце очень вероятна, поскольку в последние годы она проявляет чрезвычайную активность. Это событие уровня почти полного вымирания и мы уже находимся в его середине.

Солнечные бури происходят регулярно. Однако если наша звезда выбросит колоссальное количество плазмы, последствия будут значительно серьезнее, чем просто сбой коммуникационных сетей, говорят эксперты. По словам Дэвидсона, солнечные взрывы разного масштаба происходят примерно раз в 6 тысяч лет, а сильные — раз в 12 тысяч лет.

Так называемое событие Каррингтона 1859 связано с мощной солнечной бурей, которая нарушила работу телеграфных систем и подожгла провода.

Космический шторм

Следующая буря, с которой столкнется Земля, ожидается более масштабной. Дэвидсон отметил, что это может произойти в ближайшие 10-25 лет. К тому же магнитный щит Земли слабеет из-за изменений в потоках расплавленного железа во внешнем ядре планеты. По мере смещения магнитных полюсов и ослабления поля шторм получит гораздо более глубокое и более страшное влияние.

Даже если геошторм не испепелит все сразу, он выведет из строя энергосети, нарушит производство воды, доставку товаров, работу служб экстренного реагирования и многое другое, разрушив систему в считанные дни.

Через три дня на заправках не будет бензина. В магазинах не будет еды, — предупредил Дэвидсон.

По его словам, все, что ожидается в климатическом сценарии такого рода, уже происходит. То есть процесс уже запущен. Ранее эксперты предупреждали, что рост уровня CO₂, вероятно, приведет к массовому вымиранию через 250 миллионов лет.