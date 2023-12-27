Кельнський собор у Німеччині закрили для туристів через терористичну загрозу

Туристам заборонили відвідувати Кельнський собор у Німеччині на невідомий термін. Причиною є підвищена терористична загроза.

Кельнський собор закрили для туристів

Пресслужба Кельнського собору повідомила, що через поточну ситуацію з безпекою собор буде відкритий лише для церковних служб.

Будь ласка, будьте готові до перевірки особи при вході. Приходьте трохи раніше, ніж зазвичай, і, якщо можливо, не беріть із собою сумки. Поширити

Поза службами собор буде закритий для відвідувачів. Підйом на вежу та скарбниця собору також залишаться закритими до подальшого повідомлення.

Також всі екскурсії спеціальними зонами собору, такими як розкопки собору та дах собору, не відбудуться.

Оскільки туристи не зможуть поставити свічку в соборі, їм пропонують зробити це в спеціальному кіоску на різдвяному ярмарку.

Кожен, хто в ці дні запалює свічку перед Кельнським собором, також подає приклад миру. Нехай цей знак миру зростає, поширюється і світить у всьому світі як знак примирення, — сказав настоятель собору Гвідо Ассманн. Поширити

Фото: koelner-dom.de

Під час святкування Різдва та Нового року Кельнський собор відвідують зазвичай до 100 тисяч туристів.

У Кельнському соборі шукали вибухівку

Нагадаємо, що у ніч проти 24 грудня у Кельнському соборі поліція кілька годин шукала вибухівки через підвищений рівень загрози.

Проте різдвяні богослужіння пройшли у соборі без інцидентів, однак з дотриманням заходів безпеки.

24 грудня стало відомо, що ісламістський терористичний осередок, можливо, хоче здійснити кілька атак у Європі напередодні Нового року чи Різдва.

Цілі могли включати різдвяні служби в Кельні, Відні та Мадриді. Зокрема, згадка про Кельн стосувалася Нового року.

У Відні та Німеччині заарештували кількох ісламістів.