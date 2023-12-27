Кельнский собор в Германии закрыли для туристов из-за террористической угрозы

Туристам запретили посещать Кельнский собор в Германии на неизвестный срок. Причиной является повышенная террористическая угроза.
Кельнский собор закрыли для туристов
Прессслужба Кельнского собора сообщила, что из-за текущей ситуации с безопасностью собор будет открыт только для церковных служб.
Вне служб собор будет закрыт для посетителей. Подъем на башню и казну собора также останутся закрытыми до последующего сообщения.
Также все экскурсии по специальным зонам собора, таким как раскопки собора и крыша собора, не состоятся.
Поскольку туристы не смогут поставить свечу в соборе, им предлагают сделать это в специальном киоске на рождественской ярмарке.
Во время празднования Рождества и Нового года Кельнский собор посещают обычно около 100 тысяч туристов.
В Кельнском соборе искали взрывчатку
Напомним, что в ночь на 24 декабря в Кёльнском соборе полиция несколько часов искала взрывчатки из-за повышенного уровня угрозы.
Рождественские богослужения прошли в соборе без инцидентов, однако с соблюдением мер безопасности.
24 декабря стало известно, что исламистская террористическая ячейка, возможно, хочет осуществить несколько атак в Европе в канун Нового года или Рождества.
Цели могли включать рождественские службы в Кельне, Вене и Мадриде. В частности, упоминание о Кельне касалось Нового года.
В Вене и Германии были арестованы несколько исламистов.
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