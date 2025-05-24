Кількість випадків раку шкіри різко зросла. Що важливо знати

Видання Jama Dermatology опублікувало результати нового дослідження, які вказують на те, що протягом останніх десятиліть кількість випадків раку шкіри серед людей віком від 65 років зросла майже вдвічі.

Рак шкіри зустрічається дедалі частіше

Науковці звертають увагу на те, що у більшості випадків жертва цієї недуги стають чоловіки.

Різкий ріст кількості випадків раку шкіри був зафіксований у період з 1990 по 2021 рік, особливо серед людей похилого віку (від 85 років).

Захворюваність на плоскоклітинну карциному зростала приблизно на 2% щороку з 1990 по 2021 рік. Таким чином за 35 років показник захворюваності зріс удвічі. Поширити

Автори дослідження наразі виділяють 2 ключових чинники, що спровокували стрімке зростання захворюваності.

За їхніми словами, головними причинами було не лише "старіння населення", а й загальне збільшення його чисельності.

Вища захворюваність на меланому у чоловіків може бути пов'язана з меншим використанням сонцезахисних засобів та частішим перебуванням просто неба, порівняно з жінками. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що чоловіки мають нижчу обізнаність про рак шкіри, тому вони часто не проходять скринінг на ранніх стадія.