Кількість випадків раку шкіри різко зросла. Що важливо знати

Видання Jama Dermatology опублікувало результати нового дослідження, які вказують на те, що протягом останніх десятиліть кількість випадків раку шкіри серед людей віком від 65 років зросла майже вдвічі.
Головні тези:
- Чоловіки є головними жертвами цієї недуги, а ризик захворювання стає вищим з віком.
- Ключовими причинами загострення цієї проблеми є не лише "старіння населення", а й загальне збільшення його чисельності.
Рак шкіри зустрічається дедалі частіше
Науковці звертають увагу на те, що у більшості випадків жертва цієї недуги стають чоловіки.
Різкий ріст кількості випадків раку шкіри був зафіксований у період з 1990 по 2021 рік, особливо серед людей похилого віку (від 85 років).
Автори дослідження наразі виділяють 2 ключових чинники, що спровокували стрімке зростання захворюваності.
За їхніми словами, головними причинами було не лише "старіння населення", а й загальне збільшення його чисельності.
Не можна також ігнорувати той факт, що чоловіки мають нижчу обізнаність про рак шкіри, тому вони часто не проходять скринінг на ранніх стадія.
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