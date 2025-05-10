Білий дім планує скоротити програму NASA з дослідження Місяця

Адміністрація Трампа запропонувала новий бюджет, що може різко змінити пріоритети NASA – зменшити фінансування місій на Місяць і переорієнтувати зусилля агентства на Марс. Це суперечить попереднім обіцянкам майбутнього очільника агентства зберегти місячну програму.
Головні тези:
- Адміністрація Трампа пропонує скоротити програму NASA з дослідження Місяця та перенаправити увагу на Марс.
- Пропозиції нового бюджету можуть призвести до значних урізань у фінансуванні наукових та дослідницьких ініціатив NASA.
- Скасування проєктів Artemis та NASA Gateway може суттєво вплинути на майбутні польоти на Місяць та Марс.
Що відбувається з NASA
Білий дім оголосив про плани скоротити програму NASA з дослідження Місяця. У новому проєкті бюджету адміністрація Дональда Трампа пропонує істотні урізання фінансування, які можуть серйозно вдарити по наукових і дослідницьких ініціативах агентства.
Згідно з даними Планетарного товариства, NASA втратить 24% бюджету — близько 6 мільярдів доларів, що стане найбільшим річним скороченням в історії США.
Попри те що космічна і земна науки втратять найбільше, напрямок пілотованих польотів отримає приблизно 1 мільярд доларів додатково — для "нових інвестицій у програми, орієнтовані на Марс". Така зміна акцентів, як випливає з документа, відображає прагнення Трампа перенести фокус із Місяця на Червону планету.
У документі зазначено, що бюджет забезпечить "перехід до більш економічно ефективних комерційних рішень для місячних польотів", які мали б прийти на зміну SLS і Orion, фінансованим державою. Такий підхід може принести суттєві вигоди Ілону Маску та його компанії SpaceX.
Раніше Маск відкрито критикував програму Artemis, назвавши Місяць "відволікаючим фактором", і заявив, що головною метою має бути Марс. Його кораблі Dragon і ракети Falcon уже використовуються NASA для доставки астронавтів на МКС, а Starship досі розробляється для майбутніх більш тривалих польотів.
Якщо цей бюджет буде прийнято в запропонованому вигляді, компанія Маска може отримати величезну вигоду у вигляді нових замовлень. Крім того, сам Маск потішить свою давню мрію про Марс, яку він обіцяє здійснити вже не один рік.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-