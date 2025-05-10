Білий дім планує скоротити програму NASA з дослідження Місяця
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Білий дім планує скоротити програму NASA з дослідження Місяця

NASA
Місяць

Адміністрація Трампа запропонувала новий бюджет, що може різко змінити пріоритети NASA – зменшити фінансування місій на Місяць і переорієнтувати зусилля агентства на Марс. Це суперечить попереднім обіцянкам майбутнього очільника агентства зберегти місячну програму.

Головні тези:

  • Адміністрація Трампа пропонує скоротити програму NASA з дослідження Місяця та перенаправити увагу на Марс.
  • Пропозиції нового бюджету можуть призвести до значних урізань у фінансуванні наукових та дослідницьких ініціатив NASA.
  • Скасування проєктів Artemis та NASA Gateway може суттєво вплинути на майбутні польоти на Місяць та Марс.

Що відбувається з NASA

Білий дім оголосив про плани скоротити програму NASA з дослідження Місяця. У новому проєкті бюджету адміністрація Дональда Трампа пропонує істотні урізання фінансування, які можуть серйозно вдарити по наукових і дослідницьких ініціативах агентства.

Згідно з даними Планетарного товариства, NASA втратить 24% бюджету — близько 6 мільярдів доларів, що стане найбільшим річним скороченням в історії США.

Попри те що космічна і земна науки втратять найбільше, напрямок пілотованих польотів отримає приблизно 1 мільярд доларів додатково — для "нових інвестицій у програми, орієнтовані на Марс". Така зміна акцентів, як випливає з документа, відображає прагнення Трампа перенести фокус із Місяця на Червону планету.

У пропозиції йдеться про припинення фінансування наддорогих і вже затягнутих проєктів, таких як ракета Space Launch System (SLS) і космічна капсула Orion після місії Artemis 3. Остання має вперше за понад 50 років повернути людей на Місяць, а її запуск попередньо запланований на 2027 рік. Також пропонується скасувати будівництво місячної орбітальної станції NASA Gateway, місію з повернення зразків з Марса та значно скоротити діяльність на борту Міжнародної космічної станції.

У документі зазначено, що бюджет забезпечить "перехід до більш економічно ефективних комерційних рішень для місячних польотів", які мали б прийти на зміну SLS і Orion, фінансованим державою. Такий підхід може принести суттєві вигоди Ілону Маску та його компанії SpaceX.

Раніше Маск відкрито критикував програму Artemis, назвавши Місяць "відволікаючим фактором", і заявив, що головною метою має бути Марс. Його кораблі Dragon і ракети Falcon уже використовуються NASA для доставки астронавтів на МКС, а Starship досі розробляється для майбутніх більш тривалих польотів.

Якщо цей бюджет буде прийнято в запропонованому вигляді, компанія Маска може отримати величезну вигоду у вигляді нових замовлень. Крім того, сам Маск потішить свою давню мрію про Марс, яку він обіцяє здійснити вже не один рік.

Остаточне рішення ще не ухвалене. Програма Artemis має широку двопартійну підтримку в Конгресі, і скасування її на такому етапі може викликати жорсткий опір законодавців. Вони вже попередили, що це буде серйозною помилкою.

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