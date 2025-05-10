Администрация Трампа предложила новый бюджет, который может резко изменить приоритеты NASA — уменьшить финансирование миссий на Луну и переориентировать усилия агентства на Марс. Это противоречит предварительным обещаниям будущего руководителя агентства сохранить месячную программу.
Главные тезисы
- Белый дом планирует сократить программу NASA по исследованию Луны в пользу миссий на Марс.
- Новый бюджет предусматривает урезание финансирования NASA на 24%, что ставит под угрозу научные и исследовательские инициативы агентства.
- Предложение администрации Трампа отразит смену акцентов с Луны на Марс, сфокусировавшись на пилотируемых полетах.
Что происходит с NASA
Белый дом объявил о планах сократить программу NASA по исследованию Луны. В новом проекте бюджета администрация Дональда Трампа предлагает существенные урезания финансирования, которые могут серьезно ударить по научным и исследовательским инициативам агентства.
Согласно данным Планетарного общества, NASA потеряет 24% бюджета — около 6 миллиардов долларов, что станет самым большим годовым сокращением в истории США.
Несмотря на то, что космическая и земная науки потеряют больше всего, направление пилотируемых полетов получит примерно 1 миллиард долларов дополнительно — для "новых инвестиций в программы, ориентированные на Марс". Такое изменение акцентов, как следует из документа, отражает стремление Трампа перенести фокус с Луны на Красную планету.
В документе указано, что бюджет обеспечит "переход к более экономически эффективным коммерческим решениям для месячных полетов", которые должны прийти на смену SLS и Orion, финансируемым государством. Такой подход может принести существенные выгоды Илону Маску и его компании SpaceX.
Ранее Маск открыто критиковал программу Artemis, назвав Луну "отвлекающим фактором", и заявил, что главной целью должен быть Марс. Его корабли Dragon и ракеты Falcon уже используются NASA для доставки астронавтов на МКС, а Starship по-прежнему разрабатывается для предстоящих более длительных полетов.
Если этот бюджет будет принят в предложенном виде, компания Маска может извлечь огромную выгоду в виде новых заказов. Кроме того, сам Маск порадует свою давнюю мечту о Марсе, которую он обещает осуществить уже не один год.
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