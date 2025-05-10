Белый дом планирует сократить программу NASA по исследованию Луны

Администрация Трампа предложила новый бюджет, который может резко изменить приоритеты NASA — уменьшить финансирование миссий на Луну и переориентировать усилия агентства на Марс. Это противоречит предварительным обещаниям будущего руководителя агентства сохранить месячную программу.

Что происходит с NASA

Белый дом объявил о планах сократить программу NASA по исследованию Луны. В новом проекте бюджета администрация Дональда Трампа предлагает существенные урезания финансирования, которые могут серьезно ударить по научным и исследовательским инициативам агентства.

Согласно данным Планетарного общества, NASA потеряет 24% бюджета — около 6 миллиардов долларов, что станет самым большим годовым сокращением в истории США.

Несмотря на то, что космическая и земная науки потеряют больше всего, направление пилотируемых полетов получит примерно 1 миллиард долларов дополнительно — для "новых инвестиций в программы, ориентированные на Марс". Такое изменение акцентов, как следует из документа, отражает стремление Трампа перенести фокус с Луны на Красную планету.

В предложении говорится о прекращении финансирования сверхдорогих и уже затянутых проектов, таких как ракета Space Launch System (SLS) и космическая капсула Orion после миссии Artemis 3. Последняя должна впервые более 50 лет вернуть людей на Луну, а ее запуск предварительно запланирован на 2027 год. Также предлагается упразднить строительство лунной орбитальной станции NASA Gateway, миссию по возвращению образцов с Марса и значительно сократить деятельность на борту Международной космической станции. Поделиться

В документе указано, что бюджет обеспечит "переход к более экономически эффективным коммерческим решениям для месячных полетов", которые должны прийти на смену SLS и Orion, финансируемым государством. Такой подход может принести существенные выгоды Илону Маску и его компании SpaceX.

Ранее Маск открыто критиковал программу Artemis, назвав Луну "отвлекающим фактором", и заявил, что главной целью должен быть Марс. Его корабли Dragon и ракеты Falcon уже используются NASA для доставки астронавтов на МКС, а Starship по-прежнему разрабатывается для предстоящих более длительных полетов.

Если этот бюджет будет принят в предложенном виде, компания Маска может извлечь огромную выгоду в виде новых заказов. Кроме того, сам Маск порадует свою давнюю мечту о Марсе, которую он обещает осуществить уже не один год.