Бывшие сотрудники NASA и представители Европейского космического агентства выступают против предложенного США плана по уничтожению Международной космической станции.
Главные тезисы
- Бывшие работники NASA и ЕКА выступают против плана США по уничтожению МКС
- Предложение передать МКС будущим поколениям и поднять на высшую орбиту получило поддержку от главных строителей станции
- На заднем плане остаются проекты NASA по отправке МКС на миссию камикадзе, что вызывает нарекания бывших сотрудников и партнеров
- Существует предложение использовать ракету-носитель для подъема МКС на более безопасную орбиту, вместо уничтожения станции
- Альтернативный вариант поднятия МКС на высокую орбиту открывает перспективы сохранения этого грандиозного технологического достижения для будущих поколений
Как США планируют уничтожить МКС и почему партнеры и NASA против
Отмечается, что платформу МКС по плану США должны сжечь в атмосфере Земли, а обломки похоронить в Тихом океане.
Бывшие рабочие NASA и сотрудники Европейского космического агентства отмечают, что в таком случае будущие поколения землян будут лишены одного из величайших технологических шедевров цивилизации.
По его словам, решение об уничтожении станции должно быть отменено.
Как предлагают спасти МКС от уничтожения
Вместо этого МКС необходимо поднять на более высокую орбиту, что было бы подарком для будущих поколений.
Жан-Жак Дорден подчеркнул, что его настолько взволновала перспектива вынесения смертного приговора для Международной космической станции, что он объединился со своим другом и партнером по строительству станции, а именно бывшим администратором NASA Майклом Гриффином, чтобы обратиться к миру с призывом об отсрочке исполнения такой задачи.
В то же время, главные строители призывают "передать ее будущим поколениям и оставить им право решать" судьбу станции.
Кроме того, Дорден и Гриффин в своем призыве о спасении МКС считают, что та самая ракета-носитель, которую NASA заказывает для уничтожения станции, могла бы обеспечить ее подъем в высшие небеса, где она могла бы безопасно кружить вокруг планеты на протяжении веков.
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