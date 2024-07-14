Как США планируют уничтожить МКС и почему партнеры и NASA против

Отмечается, что платформу МКС по плану США должны сжечь в атмосфере Земли, а обломки похоронить в Тихом океане.

Бывшие рабочие NASA и сотрудники Европейского космического агентства отмечают, что в таком случае будущие поколения землян будут лишены одного из величайших технологических шедевров цивилизации.

Проекты NASA по отправке МКС на миссию камикадзе в мирное время, чтобы она взорвалась при столкновении с антарктическими водами, уничтожили бы полярную звезду человеческой изобретательности, – объясняет директор Европейского космического агентства Жан-Жак Дорден. Поделиться

МКС

По его словам, решение об уничтожении станции должно быть отменено.

Как предлагают спасти МКС от уничтожения

Вместо этого МКС необходимо поднять на более высокую орбиту, что было бы подарком для будущих поколений.

Жан-Жак Дорден подчеркнул, что его настолько взволновала перспектива вынесения смертного приговора для Международной космической станции, что он объединился со своим другом и партнером по строительству станции, а именно бывшим администратором NASA Майклом Гриффином, чтобы обратиться к миру с призывом об отсрочке исполнения такой задачи.

Как двое из многих строителей МКС, мы рекомендуем ответственным лицам рассмотреть другие варианты, чем уничтожение одного из самых больших достижений планеты, - подчеркнул Дорден. Поделиться

В то же время, главные строители призывают "передать ее будущим поколениям и оставить им право решать" судьбу станции.

Кроме того, Дорден и Гриффин в своем призыве о спасении МКС считают, что та самая ракета-носитель, которую NASA заказывает для уничтожения станции, могла бы обеспечить ее подъем в высшие небеса, где она могла бы безопасно кружить вокруг планеты на протяжении веков.