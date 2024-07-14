У НАСА та ЄС виступають проти планів США щодо знищення МКС
Категорія
Світ
Дата публікації

У НАСА та ЄС виступають проти планів США щодо знищення МКС

МКС
Джерело:  Forbes

Колишні співробітники NASA та представники Європейського космічного агентства виступають проти запропонованого США плану щодо знищення Міжнародної космічної станції. 

Головні тези:

  • Колишні працівники NASA та ЄКА виступають проти запропонованого плану США щодо знищення МКС.
  • Замість планування знищення Міжнародної космічної станції, партнери пропонують підняти її на вищу орбіту для майбутніх поколінь.
  • Головні будівельники закликають передати МКС майбутнім поколінням та залишити їм право вирішувати долю станції.
  • Пропозиція використати ракету-носій для підняття МКС на вищу орбіту замість знищення в наслідок спалення в атмосфері.
  • Розгляньте альтернативи: збереження МКС як одного з найвидатніших досягнень технологічного прогресу нашого часу.

Як США планують знищити МКС та чому партнери та NASA проти

Зазначається, що платформу МКС за планом США мають спалити в атмосфері Землі, а уламки поховати у Тихому океані.

Колишні робітники NASA та співробітники Європейського космічного агентства зазначають, що у такому разі майбутні покоління землян будуть позбавлені одного з найбільших технологічних шедеврів цивілізації.

Проєкти NASA щодо відправки МКС на місію камікадзе в мирний час, щоб вона вибухнула при зіткненні з антарктичними водами, знищили б полярну зірку людської винахідливості, - пояснює директор Європейського космічного агентства Жан-Жак Дорден.

Колишні керівники NASA та ЄС проти планів зі знищення МКС
МКС

За його словами, рішення щодо знищення станції має бути скасоване.

Як пропонують врятувати МКС від знищення

Натомість МКС необхідно підняти на більш високу орбіту, що було б подарунком для майбутніх поколінь.

Жан-Жак Дорден підкреслив, що його настільки схвилювала перспектива винесення смертного вироку для Міжнародної космічної станції, що він об'єднався зі своїм другом та партнером по будівництву станції, а саме колишнім адміністратором NASA Майклом Гріффіном, аби звернутися до світу із закликом про відстрочку виконання такого завдання. 

Як двоє з багатьох будівельників МКС, ми рекомендуємо відповідальним особам розглянути інші варіанти, ніж знищення одного з найбільших досягнень планети, - наголосив Дорден.

Водночас головні будівельники закликають "передати її майбутнім поколінням та залишити їм право вирішувати" долю станції.

Крім того, Дорден і Гріффін у своєму заклику про порятунок МКС вважають, що та сама ракета-носій, яку NASA замовляє для знищення станції, могла б забезпечити її підйом у вищі небеса, де вона могла б безпечно кружляти навколо планети впродовж століть. 

Для переміщення МКС з її нинішньої 400-кілометрової висоти на кругову орбіту висотою 800 кілометрів потрібне прискорення близько 220 метрів на секунду, приблизно таке ж, яке необхідне для точного управління сходженням з орбіти. Наше питання до нинішнього покоління: оскільки розгінний блок все одно має бути побудований, чи не краще було б використати його для виведення МКС на вищу орбіту для можливого використання майбутніми поколіннями, ніж знищувати його при вході в атмосферу? - йдеться у спільному листі розробників станції.

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