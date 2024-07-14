Як США планують знищити МКС та чому партнери та NASA проти

Зазначається, що платформу МКС за планом США мають спалити в атмосфері Землі, а уламки поховати у Тихому океані.

Колишні робітники NASA та співробітники Європейського космічного агентства зазначають, що у такому разі майбутні покоління землян будуть позбавлені одного з найбільших технологічних шедеврів цивілізації.

Проєкти NASA щодо відправки МКС на місію камікадзе в мирний час, щоб вона вибухнула при зіткненні з антарктичними водами, знищили б полярну зірку людської винахідливості, - пояснює директор Європейського космічного агентства Жан-Жак Дорден. Поширити

МКС

За його словами, рішення щодо знищення станції має бути скасоване.

Як пропонують врятувати МКС від знищення

Натомість МКС необхідно підняти на більш високу орбіту, що було б подарунком для майбутніх поколінь.

Жан-Жак Дорден підкреслив, що його настільки схвилювала перспектива винесення смертного вироку для Міжнародної космічної станції, що він об'єднався зі своїм другом та партнером по будівництву станції, а саме колишнім адміністратором NASA Майклом Гріффіном, аби звернутися до світу із закликом про відстрочку виконання такого завдання.

Як двоє з багатьох будівельників МКС, ми рекомендуємо відповідальним особам розглянути інші варіанти, ніж знищення одного з найбільших досягнень планети, - наголосив Дорден. Поширити

Водночас головні будівельники закликають "передати її майбутнім поколінням та залишити їм право вирішувати" долю станції.

Крім того, Дорден і Гріффін у своєму заклику про порятунок МКС вважають, що та сама ракета-носій, яку NASA замовляє для знищення станції, могла б забезпечити її підйом у вищі небеса, де вона могла б безпечно кружляти навколо планети впродовж століть.