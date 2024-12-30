В канун Нового года в небе взойдет Черная Луна. Когда ее можно увидеть
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В канун Нового года в небе взойдет Черная Луна. Когда ее можно увидеть

Черная Луна
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Источник:  IFLScience

30 на 31 декабря в ночном небе можно будет наблюдать довольно редкое явление - Черную Луну.

Главные тезисы

  • Черная Луна - редкое астрономическое явление, которое произойдет 30-31 декабря и создаст идеальные условия для наблюдения звезд.
  • Черные Луны происходят редко, и нынешнее событие будет относиться ко второму определению, происходящему раз в 29 месяцев.
  • Увидеть Черную Луну невооруженным глазом невозможно из-за особенностей ее расположения в отношении Земли и Солнца, но это время будет идеальным для наблюдения звезд.
  • Черная Луна на 31 декабря в ночном небе взойдет в 17:26 по киевскому времени, а в США событие произойдет 30 декабря.
  • В отличие от Голубой Луны, Черная Луна зависит от количества молодых Лун и может быть либо третьей в сезоне, либо второй в месяце, что делает это явление еще более уникальным.

Что известно о Черной Луне

Преимущественно люди знают о явлении Голубой Луны, которая отличается от Черной Луны.

Голубая Луна, получившая свое название от издания 1937 года "Альманаха фермеров штата Мэн", может происходить в двух случаях. Это либо третья полная Луна в сезоне с четырьмя полными Лунами (обычно сезоны имеют лишь три полных Луны), либо вторую полную Луну в месяце. Интересно, что это второе определение наиболее популярно, но на самом деле оно построено на недоразумении. В статье 1946 года, написанной для журнала Sky and Telescope, Джеймс Гью Прюэтт ошибочно назвал Голубую Луну второй Луной того же месяца. Хотя он и ошибся, эта идея осталась в народе с тех пор, говорится в материале издания.

Это запутанное, но важное объяснение, поскольку Черные Луны также имеют два определения, работающих по схожему принципу.

31 декабря в ночном небе сойдет Черный месяц
Черная луна

Однако если Голубая Луна зависит от количества полных месяцев в определенном периоде, то Черная Луна наоборот зависит от количества Молодых Лун.

Это может быть либо третий молодой месяц в течение сезона с четырьмя молодыми Лунами, либо вторая молодая Луна в течение одного месяца.

Нынешняя Черная Луна будет относиться ко второму варианту и взойдет в небе в 17:26 по киевскому времени.

В США такое явление произойдет 30 декабря, а в Европе, Африке и Азии — 31 декабря.

Черные Луны случаются редко, но те, которые определяются как второй из двух в течение одного месяца, более распространены (случаются раз в 29 месяцев), чем сезонные (случаются раз в 33 месяца). Последнее произошло 19 мая 2023 года, — говорится в материале издания.

Возможно ли будет увидеть Черную Луну невооруженным глазом

По словам ученых, увидеть Черную Луну будет невозможно невооруженным глазом, поскольку это редкое явление происходит в момент, когда Луна находится почти между Землей и Солнцем, то есть ее освещенная сторона возвращена от Земли.

Однако отсутствие Луны на ночном небе также может быть прекрасным временем для всеобщего наблюдения за звездами, поскольку меньше света мешает, — подчеркивают авторы материала.

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