30 на 31 декабря в ночном небе можно будет наблюдать довольно редкое явление - Черную Луну.
Главные тезисы
- Черная Луна - редкое астрономическое явление, которое произойдет 30-31 декабря и создаст идеальные условия для наблюдения звезд.
- Черные Луны происходят редко, и нынешнее событие будет относиться ко второму определению, происходящему раз в 29 месяцев.
- Увидеть Черную Луну невооруженным глазом невозможно из-за особенностей ее расположения в отношении Земли и Солнца, но это время будет идеальным для наблюдения звезд.
- Черная Луна на 31 декабря в ночном небе взойдет в 17:26 по киевскому времени, а в США событие произойдет 30 декабря.
- В отличие от Голубой Луны, Черная Луна зависит от количества молодых Лун и может быть либо третьей в сезоне, либо второй в месяце, что делает это явление еще более уникальным.
Что известно о Черной Луне
Преимущественно люди знают о явлении Голубой Луны, которая отличается от Черной Луны.
Это запутанное, но важное объяснение, поскольку Черные Луны также имеют два определения, работающих по схожему принципу.
Однако если Голубая Луна зависит от количества полных месяцев в определенном периоде, то Черная Луна наоборот зависит от количества Молодых Лун.
Это может быть либо третий молодой месяц в течение сезона с четырьмя молодыми Лунами, либо вторая молодая Луна в течение одного месяца.
Нынешняя Черная Луна будет относиться ко второму варианту и взойдет в небе в 17:26 по киевскому времени.
В США такое явление произойдет 30 декабря, а в Европе, Африке и Азии — 31 декабря.
Возможно ли будет увидеть Черную Луну невооруженным глазом
По словам ученых, увидеть Черную Луну будет невозможно невооруженным глазом, поскольку это редкое явление происходит в момент, когда Луна находится почти между Землей и Солнцем, то есть ее освещенная сторона возвращена от Земли.
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