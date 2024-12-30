31 грудня у нічному небі зійде Чорний місяць

30 на 31 грудня у нічному небі можна буде спостерігати доволі рідкісне явище - Чорний Місяць.
Головні тези:
- Чорний Місяць є рідким астрономічним явищем, яке відбудеться 30-31 грудня.
- Він відрізняється від Блакитного Місяця та залежить від кількості Молодих Місяців.
- На жаль, побачити Чорний Місяць неозброєним оком буде неможливо, але відсутність Місяця на небі створить ідеальні умови для спостереження зірок.
Що відомо про Чорний Місяць
Переважно люди знають про явище Блакитного Місяця, які відрізняється від Чорного Місяця.
Це заплутане, але важливе пояснення, оскільки Чорні Місяці також мають два визначення, що працюють за схожим принципом.
Однак якщо Блакитний Місяць залежить від кількості повних місяців у певному періоді, то Чорний Місяць навпаки, залежить від кількості Молодих Місяців.
Це може бути або третій молодий місяць протягом сезону з чотирма молодими Місяцями, або другий молодий Місяць протягом одного місяця.
Нинішній Чорний Місяць буде належати до другого варіанту та зійде у небі о 17:26 за київським часом.
У США таке явище відбудеться 30 грудня, а у Європі, Африці та Азії — 31 грудня.
Чи можливо буде побачити Чорний Місяць неозброєним оком
За словами науковців, побачити Чорний Місяць буде неможливо неозброєним оком, оскільки це рідкісне явище відбувається у момент, коли Місяць знаходиться майже між Землею та Сонцем, тобто його освітлена сторона повернута від Землі.
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