31 грудня у нічному небі зійде Чорний місяць

30 на 31 грудня у нічному небі можна буде спостерігати доволі рідкісне явище - Чорний Місяць.

Що відомо про Чорний Місяць

Переважно люди знають про явище Блакитного Місяця, які відрізняється від Чорного Місяця.

Блакитний Місяць, який отримав свою назву від видання 1937 року "Альманаху фермерів штату Мен", може відбуватися у двох випадках. Це або третій повний Місяць у сезоні з чотирма повними Місяцями (зазвичай сезони мають лише три повні Місяці), або другий повний Місяць у місяці. Цікаво, що це друге визначення є найпопулярнішим, але насправді воно побудоване на непорозумінні. У статті 1946 року, написаній для журналу Sky and Telescope, Джеймс Г'ю Прюетт помилково назвав Блакитний Місяць другим Місяцем того ж місяця. Хоча він і помилився, ця ідея залишилася в народі з того часу, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

Це заплутане, але важливе пояснення, оскільки Чорні Місяці також мають два визначення, що працюють за схожим принципом.

Чорний місяць

Однак якщо Блакитний Місяць залежить від кількості повних місяців у певному періоді, то Чорний Місяць навпаки, залежить від кількості Молодих Місяців.

Це може бути або третій молодий місяць протягом сезону з чотирма молодими Місяцями, або другий молодий Місяць протягом одного місяця.

Нинішній Чорний Місяць буде належати до другого варіанту та зійде у небі о 17:26 за київським часом.

У США таке явище відбудеться 30 грудня, а у Європі, Африці та Азії — 31 грудня.

Чорні Місяці трапляються рідко, але ті, що визначаються як другий з двох протягом одного місяця, є більш поширеними (трапляються раз на 29 місяців), ніж сезонні (трапляються раз на 33 місяці). Останнє відбулося 19 травня 2023 року, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

Чи можливо буде побачити Чорний Місяць неозброєним оком

За словами науковців, побачити Чорний Місяць буде неможливо неозброєним оком, оскільки це рідкісне явище відбувається у момент, коли Місяць знаходиться майже між Землею та Сонцем, тобто його освітлена сторона повернута від Землі.