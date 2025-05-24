Количество случаев рака кожи резко возросло. Что важно знать

Издание Jama Dermatology опубликовало результаты нового исследования, указывающие на то, что за последние десятилетия количество случаев рака кожи среди людей в возрасте от 65 лет возросло почти вдвое.
Главные тезисы
- Мужчины являются главными жертвами этого недуга, а риск заболевания становится выше с возрастом.
- Ключевыми причинами обострения этой проблемы является не только "старение населения", но общее увеличение его численности.
Рак кожи встречается все чаще
Ученые обращают внимание на то, что в большинстве случаев жертвой этого недуга становятся мужчины.
Резкий рост количества случаев рака кожи был зафиксирован в период с 1990 по 2021 год, особенно среди пожилых людей (от 85 лет).
Авторы исследования выделяют 2 ключевых фактора, которые спровоцировали стремительный рост заболеваемости.
По их словам, главными причинами было не только "старение населения", но и всеобщее увеличение его численности.
Нельзя также игнорировать тот факт, что мужчины имеют более низкую осведомленность о раке кожи, поэтому они часто не проходят скрининг на ранних стадиях.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-