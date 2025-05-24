Количество случаев рака кожи резко возросло. Что важно знать
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Количество случаев рака кожи резко возросло. Что важно знать

Рак кожи встречается все чаще
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Источник:  MedicalXpress

Издание Jama Dermatology опубликовало результаты нового исследования, указывающие на то, что за последние десятилетия количество случаев рака кожи среди людей в возрасте от 65 лет возросло почти вдвое.

Главные тезисы

  • Мужчины являются главными жертвами этого недуга, а риск заболевания становится выше с возрастом.
  • Ключевыми причинами обострения этой проблемы является не только "старение населения", но общее увеличение его численности.

Рак кожи встречается все чаще

Ученые обращают внимание на то, что в большинстве случаев жертвой этого недуга становятся мужчины.

Резкий рост количества случаев рака кожи был зафиксирован в период с 1990 по 2021 год, особенно среди пожилых людей (от 85 лет).

Заболеваемость плоскоклеточной карциной возрастала примерно на 2% ежегодно с 1990 по 2021 год. Таким образом, за 35 лет показатель заболеваемости вырос вдвое.

Авторы исследования выделяют 2 ключевых фактора, которые спровоцировали стремительный рост заболеваемости.

По их словам, главными причинами было не только "старение населения", но и всеобщее увеличение его численности.

Высшая заболеваемость меланомой у мужчин может быть связана с меньшим использованием солнцезащитных средств и более частым пребыванием под открытым небом по сравнению с женщинами.

Нельзя также игнорировать тот факт, что мужчины имеют более низкую осведомленность о раке кожи, поэтому они часто не проходят скрининг на ранних стадиях.

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