Кінопокази на Протасі. У Києві пройде показ стрічки "Нам своє робить"

26 липня о 20:00 на галявині заказника “Протасів яр” імені Романа Ратушного відбудеться показ документального фільму про гумор на війні “Нам своє робить”. Вхід вільний.

Чи є на війні місце для жартів?

Щоб знайти відповідь на це запитання, знімальна група здолала тисячі кілометрів лінії фронту.

У фільмі військові з 17-ї окремої танкової бригади, медичної служби Інтернаціонального легіону, Групи Тора та Групи Молота діляться не лише перченими жартами, а й думками про те, як почуття гумору допомагає переживати найскладніші моменти.

Як, про що й навіщо жартують українські воїни — у документальному фільмі «Нам своє робить»!

Що важливо розуміти, “Кінопокази на Протасі” продовжують традиції, започатковані Романом Ратушним.

Роман Ратушний

Як відомо, він був активістом, лідером, який обʼєднав і згуртував місцеву громаду в боротьбі за зелену зону Київської історичної місцевості Протасів яр. Воював, був розвідником 93 ОМбр «Холодний яр». Роман загинув на фронті 8-го червня 2022 року.

Під час кінопоказу можна буде долучитися до збору коштів на допомогу ЗСУ.

Кінопокази на Протасі

Перед показом фільму відбудеться зустріч з членами знімальної групи та героями фільму.

Знімальна група фільму “Нам своє робить”:

режисер: Костянтин Кляцкін

оператор-постановник: Павло Липа

продюсер: Сергій Малярчук

звукорежисер: Василь Явтушенко

композитор: Роман Вишневський

монтаж: Павло Липа / Костянтин Кляцкін

Над виробництвом документальної стрічки працювала студія DocNoteFilms за участі об’єднання Вавилонʼ13.

Проєкт створено за підтримки Українського Ветеранського Фонду.

Що відомо про боротьбу за зелену зону Протасового яру

Вона розпочалася ще у 2019 році. У той період Роман та його однодумці змогли врятувати від забудови кілька ділянок, повернути їх в користування громади Києва в статус зеленої зони.

Роман Ратушний

Після загибелі активіста на фронті громада, його однодумці з ГО “Захистимо Протасів яр”, команда адвокатів і юристів та Київська міська рада продовжили справу Ратушного.

2 роки тому Київрада ухвалила рішення про створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

Після цього вказана територія отримала статус об’єкта природно-заповідного фонду. Вже у 2023 заказнику присвоєно ім’я на честь Романа Ратушного.

Протасів Яр

Попри це, боротьба за зелену зону не закінчена, і небезпека забудови досі існує. Наразі в адміністративному суді перебувають дві справи за позовами про скасування рішення Київради про створення заказника. Ведеться активна юридична боротьба. І тут дуже важлива активна підтримка громади, усіх небайдужих киян, щоб запобігти забудові цього важливого для Києва місця! Крім перемоги в судах, крім роботи юристів, необхідна участь і активна включеність у спільні заходи та присутність на судових засіданнях. Поширити

На галявині Протасового яру неподалік будинку, де мешкав колись Роман Ратушний, громада продовжує втілювати започатковані активістом ще у 2020 році «Кінопокази на Протасі».

Кінопокази на Протасі

З липня по вересень у програмі — сучасні українські фільми.

Слідкуйте в соцмережах громади за новинами боротьби за збереження зеленої зони Києва та анонсами культурних подій на Протасі.