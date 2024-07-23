Кинопоказы на Протасе. В Киеве пройдет показ фильма "Нам своє робить"
Категория
Культура
Дата публикации

Кинопоказы на Протасе. В Киеве пройдет показ фильма "Нам своє робить"

Кинопоказы на Протасе
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Источник:  online.ua

26 июля в 20:00 на лужайке заказника "Протасов яр" имени Романа Ратушного состоится показ документального фильма о юморе на войне "Кинопоказы на Протасе". Вход свободный.

Главные тезисы

  • В документальной ленте "Кинопоказы на Протасе" раскрыта важнейшая роль юмора для украинских воинов.
  • Традиционные "Кинопоказы на Протасе" направлены на культурное развитие киевлян и гостей столицы.
  • Во время мероприятий на Протасе можно поддержать дело Романа Ратушного, борьбу за зеленую зону и сбор средств на помощь ВСУ.

Есть ли на войне место для юмора?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, съемочная группа одолела тысячи километров линии фронта.

В фильме военные из 17-й отдельной танковой бригады, медицинской службы Интернационального легиона, Группы Тора и Группы Молота делятся не только перченными шутками, но и мыслями о том, как чувство юмора помогает переживать самые сложные моменты.

Как, о чем и зачем шутят украинские воины — в документальном фильме "Нам своє робить"!

Что важно понимать, "Кинопоказы на Протасе" продолжают традиции, начатые Романом Ратушным.

Роман Ратушный

Как известно, он был активистом, лидером, объединившим и сплотившим местную общину в борьбе за зеленую зону Киевской исторической местности Протасов яр. Воевал, был разведчиком 93 ОМбр «Холодний яр». Роман погиб на фронте 8 июня 2022 года.

Во время кинопоказа можно будет поддержать сбор средств для помощи ВСУ.

Кинопоказы на Протасе

Перед показом фильма пройдет встреча с членами съемочной группы и героями фильма.

Съемочная группа фильма "Нам своє робить":

  • режиссер: Константин Кляцкин

  • оператор-постановщик: Павел Липа

  • продюсер: Сергей Малярчук

  • звукорежиссер: Василий Явтушенко

  • композитор: Роман Вишневский

  • монтаж: Павел Липа / Константин Кляцкин

Над производством документальной ленты работала студия DocNoteFilms с участием объединения Вавилон’13.

Проект создан при поддержке Украинского Ветеранского Фонда.

Что известно о борьбе за зеленую зону Протасового оврага

Она началась еще в 2019 году. В этот период Роман и его единомышленники смогли спасти от застройки несколько участков, вернуть их в пользование общины Киева в статусе зеленой зоны.

Роман Ратушный

После гибели активиста на фронте община, его единомышленники из ОО "Защитим Протасов яр", команда адвокатов и юристов и Киевский городской совет продолжили дело Ратушного.

2 года назад Киевсовет принял решение о создании ландшафтного заказника местного значения «Протасов Яр».

После этого территория получила статус объекта природно-заповедного фонда. Уже в 2023 году заказнику присвоено имя в честь Романа Ратушного.

Протасов Яр

Несмотря на это, борьба за зеленую зону не закончена, и угроза застройки по-прежнему существует. В настоящее время в административном суде находятся два дела по искам об отмене решения Киевсовета о создании заказника. Ведется активная юридическая борьба. И здесь очень важна активная поддержка общества, всех неравнодушных киевлян, чтобы предотвратить застройку этого важного для Киева места! Помимо победы в судах, кроме работы юристов, необходимо участие и активное включение в совместные мероприятия и присутствие на судебных заседаниях.

На лужайке Протасового яра, недалеко от дома, где жил когда-то Роман Ратушный, община продолжает проводить начатые активистом еще в 2020 году “Кинопоказы на Протасе”.

Кинопоказы на Протасе

С июля по сентябрь в программе — современные украинские фильмы.

Следите в соцсетях общины за новостями о борьбе за сохранение зеленой зоны Киева и анонсами культурных событий на Протасе.

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