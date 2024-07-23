Кинопоказы на Протасе. В Киеве пройдет показ фильма "Нам своє робить"

26 июля в 20:00 на лужайке заказника "Протасов яр" имени Романа Ратушного состоится показ документального фильма о юморе на войне "Кинопоказы на Протасе". Вход свободный.
Главные тезисы
- В документальной ленте "Кинопоказы на Протасе" раскрыта важнейшая роль юмора для украинских воинов.
- Традиционные "Кинопоказы на Протасе" направлены на культурное развитие киевлян и гостей столицы.
- Во время мероприятий на Протасе можно поддержать дело Романа Ратушного, борьбу за зеленую зону и сбор средств на помощь ВСУ.
Есть ли на войне место для юмора?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, съемочная группа одолела тысячи километров линии фронта.
В фильме военные из 17-й отдельной танковой бригады, медицинской службы Интернационального легиона, Группы Тора и Группы Молота делятся не только перченными шутками, но и мыслями о том, как чувство юмора помогает переживать самые сложные моменты.
Как, о чем и зачем шутят украинские воины — в документальном фильме "Нам своє робить"!
Что важно понимать, "Кинопоказы на Протасе" продолжают традиции, начатые Романом Ратушным.
Как известно, он был активистом, лидером, объединившим и сплотившим местную общину в борьбе за зеленую зону Киевской исторической местности Протасов яр. Воевал, был разведчиком 93 ОМбр «Холодний яр». Роман погиб на фронте 8 июня 2022 года.
Во время кинопоказа можно будет поддержать сбор средств для помощи ВСУ.
Перед показом фильма пройдет встреча с членами съемочной группы и героями фильма.
Съемочная группа фильма "Нам своє робить":
режиссер: Константин Кляцкин
оператор-постановщик: Павел Липа
продюсер: Сергей Малярчук
звукорежиссер: Василий Явтушенко
композитор: Роман Вишневский
монтаж: Павел Липа / Константин Кляцкин
Над производством документальной ленты работала студия DocNoteFilms с участием объединения Вавилон’13.
Проект создан при поддержке Украинского Ветеранского Фонда.
Что известно о борьбе за зеленую зону Протасового оврага
Она началась еще в 2019 году. В этот период Роман и его единомышленники смогли спасти от застройки несколько участков, вернуть их в пользование общины Киева в статусе зеленой зоны.
После гибели активиста на фронте община, его единомышленники из ОО "Защитим Протасов яр", команда адвокатов и юристов и Киевский городской совет продолжили дело Ратушного.
2 года назад Киевсовет принял решение о создании ландшафтного заказника местного значения «Протасов Яр».
После этого территория получила статус объекта природно-заповедного фонда. Уже в 2023 году заказнику присвоено имя в честь Романа Ратушного.
На лужайке Протасового яра, недалеко от дома, где жил когда-то Роман Ратушный, община продолжает проводить начатые активистом еще в 2020 году “Кинопоказы на Протасе”.
С июля по сентябрь в программе — современные украинские фильмы.
Следите в соцсетях общины за новостями о борьбе за сохранение зеленой зоны Киева и анонсами культурных событий на Протасе.
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