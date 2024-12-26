Київський Пласт підготував незабутнє Різдвяне дійство. Як запросити до себе Вертеп

Київські пластуни готові організувати для вас неперевершений Вертеп у найкращих українських традиціях, якщо ви будете 27-29 грудня у столиці.
Головні тези:
- Київські пластуни запрошують на неповторний Різдвяний Вертеп в українських традиціях
- Приєднуйтесь до участі у Різдвяному Вертепі та колядуванні"
- Для запрошення Вертепу у зручний для вас час та день звертайтеся за посиланням.
- Дівочий курінь імені Марусі Богуславки та чоловічий курінь імені Андрія Первозванного готові створити неповторну атмосферу Різдва у Києві.
Як та коли запросити до себе Вертеп від Київського осередку Пласту
Пластуни створять для вас надзвичайну атмосферу Різдва зі своїм Вертепом, яка буде мінімум кілька днів залишатися у вашому в домі/офісі. Також ви можете приєднатися до гурту юнаків та юнок і разом поколядувати.
Аби Вертеп завітав у зручний для вас час та день — зголошуйтеся за посиланням.
Учасники Вертепу заздалегідь плануватимуть маршрут, адже переміщаються по Києву громадським транспортом.
Хто з Київського Пласту організовує Різдвяний Вертеп
Курінь імені Марусі Богуславки — це один з найстаріших юнацьких дівочих куренів. Заснований у 2000 році в Києві, отримав число 46 у 2003 році.
Патронесою куреня є Маруся Богуславка, про яку склали легенду, в якій йдеться, про те як вона визволила українських козаків з полону султана, пожертвувавши собою.
Курінь імені Андрія Первозванного — один з київських юнацьких чоловічих куренів.
Курінь ч. 75 ім. Героїв бою під Крутами — пластовий курінь станиці Київ, що існує з 2000 року. Курінь має патроном Героїв однієї з найбільш драматичних сторінок історії України, героїв визвольних змагань,
Щороку курінь в рамках Всеукраїнської кампанії «Пам’ятай про Крути» організовує пластову мандрівку до місця бою під Крутами, метою якої є ознайомлення пластунів та членів дружніх організацій з історією тієї доби.
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