Київський Пласт підготував незабутнє Різдвяне дійство. Як запросити до себе Вертеп
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Культура
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Київський Пласт підготував незабутнє Різдвяне дійство. Як запросити до себе Вертеп

Вертеп
Джерело:  online.ua

Київські пластуни готові організувати для вас неперевершений Вертеп у найкращих українських традиціях, якщо ви будете 27-29 грудня у столиці.

Головні тези:

  • Київські пластуни запрошують на неповторний Різдвяний Вертеп в українських традиціях
  • Приєднуйтесь до участі у Різдвяному Вертепі та колядуванні"
  • Для запрошення Вертепу у зручний для вас час та день звертайтеся за посиланням.
  • Дівочий курінь імені Марусі Богуславки та чоловічий курінь імені Андрія Первозванного готові створити неповторну атмосферу Різдва у Києві.

Як та коли запросити до себе Вертеп від Київського осередку Пласту

Пластуни створять для вас надзвичайну атмосферу Різдва зі своїм Вертепом, яка буде мінімум кілька днів залишатися у вашому в домі/офісі. Також ви можете приєднатися до гурту юнаків та юнок і разом поколядувати.

Аби Вертеп завітав у зручний для вас час та день — зголошуйтеся за посиланням.

Учасники Вертепу заздалегідь плануватимуть маршрут, адже переміщаються по Києву громадським транспортом.

Вертеп від Київського Пласту

Хто з Київського Пласту організовує Різдвяний Вертеп

Курінь імені Марусі Богуславки — це один з найстаріших юнацьких дівочих куренів. Заснований у 2000 році в Києві, отримав число 46 у 2003 році.

Патронесою куреня є Маруся Богуславка, про яку склали легенду, в якій йдеться, про те як вона визволила українських козаків з полону султана, пожертвувавши собою.

Курінь імені Андрія Первозванного — один з київських юнацьких чоловічих куренів.

Заснований 2002 року курінь вважається морським. Тому іноді влаштовує станичні заходи, які розширюють знання київського юнацтва щодо морської справи.

Курінь ч. 75 ім. Героїв бою під Крутами  — пластовий курінь станиці Київ, що існує з 2000 року. Курінь має патроном Героїв однієї з найбільш драматичних сторінок історії України, героїв визвольних змагань,

Щороку курінь в рамках Всеукраїнської кампанії «Пам’ятай про Крути» організовує пластову мандрівку до місця бою під Крутами, метою якої є ознайомлення пластунів та членів дружніх організацій з історією тієї доби.

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