Київський Пласт підготував незабутнє Різдвяне дійство. Як запросити до себе Вертеп

Київські пластуни готові організувати для вас неперевершений Вертеп у найкращих українських традиціях, якщо ви будете 27-29 грудня у столиці.

Як та коли запросити до себе Вертеп від Київського осередку Пласту

Пластуни створять для вас надзвичайну атмосферу Різдва зі своїм Вертепом, яка буде мінімум кілька днів залишатися у вашому в домі/офісі. Також ви можете приєднатися до гурту юнаків та юнок і разом поколядувати.

Аби Вертеп завітав у зручний для вас час та день — зголошуйтеся за посиланням.

Учасники Вертепу заздалегідь плануватимуть маршрут, адже переміщаються по Києву громадським транспортом.

Вертеп від Київського Пласту

Хто з Київського Пласту організовує Різдвяний Вертеп

Курінь імені Марусі Богуславки — це один з найстаріших юнацьких дівочих куренів. Заснований у 2000 році в Києві, отримав число 46 у 2003 році.

Патронесою куреня є Маруся Богуславка, про яку склали легенду, в якій йдеться, про те як вона визволила українських козаків з полону султана, пожертвувавши собою.

Курінь імені Андрія Первозванного — один з київських юнацьких чоловічих куренів.

Заснований 2002 року курінь вважається морським. Тому іноді влаштовує станичні заходи, які розширюють знання київського юнацтва щодо морської справи. Поширити

Курінь ч. 75 ім. Героїв бою під Крутами — пластовий курінь станиці Київ, що існує з 2000 року. Курінь має патроном Героїв однієї з найбільш драматичних сторінок історії України, героїв визвольних змагань,