Киевский Пласт подготовил незабываемое Рождественское действо. Как пригласить к себе Вертеп

Киевские пластуны готовы организовать для вас непревзойденный Вертеп в лучших украинских традициях, если вы будете 27-29 декабря в столице.
Главные тезисы
- Киевский Пласт организует непревзойденный Рождественский Вертеп с колядованием по лучшим украинским традициям.
- Пригласите Вертеп к себе и насладитесь уникальной атмосферой Рождества, созданной киевскими пластунами.
- Участники Вертепа могут прийти к вам в удобное время, чтобы создать яркие воспоминания о празднике.
Как и когда пригласить к себе Вертеп от Киевской ячейки Пласта
Пластуны создадут для вас чрезвычайную атмосферу Рождества со своим Вертепом, которая будет минимум несколько дней оставаться в вашем доме/офисе. Также вы можете присоединиться к группе юношей и девушек и вместе поколядовать.
Чтобы Вертеп посетил вас в удобное для вас время и день — записывайтесь по ссылке.
Участники Вертепа будут заранее планировать маршрут, ведь перемещаются по Киеву общественным транспортом.
Кто из Киевского Пласта организует Рождественский Вертеп
Курень имени Маруси Богуславки — это один из старейших девичьих куреней. Основанный в 2000 году в Киеве, получил число 46 в 2003 году.
Патронессой куреня является Маруся Богуславка, о которой сложена легенда, как она освободила украинских казаков из плена султана, пожертвовав собой.
Курень имени Андрея Первозванного — один из киевских юношеских мужских куреней.
Курень ч. 75 им. Героев боя под Крутами — пластовый курень станицы Киев, существующий с 2000 года. Курень владеет патроном Героев одной из наиболее драматических страниц истории Украины, героев освободительной борьбы,
Каждый год курень в рамках Всеукраинской кампании «Помни о Крутах» организует пластовое путешествие к месту боя под Крутами, целью которого является ознакомление пластунов и членов дружественных организаций с историей того времени.
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