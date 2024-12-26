Киевский Пласт подготовил незабываемое Рождественское действо. Как пригласить к себе Вертеп
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Культура
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Киевский Пласт подготовил незабываемое Рождественское действо. Как пригласить к себе Вертеп

Пласт
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Источник:  online.ua

Киевские пластуны готовы организовать для вас непревзойденный Вертеп в лучших украинских традициях, если вы будете 27-29 декабря в столице.

Главные тезисы

  • Киевский Пласт организует непревзойденный Рождественский Вертеп с колядованием по лучшим украинским традициям.
  • Пригласите Вертеп к себе и насладитесь уникальной атмосферой Рождества, созданной киевскими пластунами.
  • Участники Вертепа могут прийти к вам в удобное время, чтобы создать яркие воспоминания о празднике.

Как и когда пригласить к себе Вертеп от Киевской ячейки Пласта

Пластуны создадут для вас чрезвычайную атмосферу Рождества со своим Вертепом, которая будет минимум несколько дней оставаться в вашем доме/офисе. Также вы можете присоединиться к группе юношей и девушек и вместе поколядовать.

Чтобы Вертеп посетил вас в удобное для вас время и день — записывайтесь по ссылке.

Участники Вертепа будут заранее планировать маршрут, ведь перемещаются по Киеву общественным транспортом.

Вертеп от Киевского Пласта

Кто из Киевского Пласта организует Рождественский Вертеп

Курень имени Маруси Богуславки — это один из старейших девичьих куреней. Основанный в 2000 году в Киеве, получил число 46 в 2003 году.

Патронессой куреня является Маруся Богуславка, о которой сложена легенда, как она освободила украинских казаков из плена султана, пожертвовав собой.

Курень имени Андрея Первозванного — один из киевских юношеских мужских куреней.

Основанный в 2002 году курень считается морским. Поэтому иногда устраивает мероприятия, расширяющие знания киевского юношества по морскому делу.

Курень ч. 75 им. Героев боя под Крутами — пластовый курень станицы Киев, существующий с 2000 года. Курень владеет патроном Героев одной из наиболее драматических страниц истории Украины, героев освободительной борьбы,

Каждый год курень в рамках Всеукраинской кампании «Помни о Крутах» организует пластовое путешествие к месту боя под Крутами, целью которого является ознакомление пластунов и членов дружественных организаций с историей того времени.

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