Россия не уничтожит свет внутри нас — Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Категория
Украина
Дата публикации

Россия не уничтожит свет внутри нас — Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что единство и тепло украинцев - настоящий дух Рождества и его уникальная атмосфера.

Главные тезисы

  • Украинцы отмечают Рождество как символ единства и тепла, важных ценностей в жизни каждого человека.
  • Президент Зеленский подчеркнул важность мира и веры в добро, присущих сердцам украинцев, даже в условиях войны.
  • В поздравлении присутствует разница между украинцами и россиянами, подчеркивая уникальность музыкального наследия украинцев.
  • Украинцы верят в победу добра над злом и молятся за мир и свет внутри себя, несмотря на беды вокруг.
  • Единство и тепло друг к другу призваны стать духом Рождества, который сохранится внутри каждого украинца и распространится на всех родных и близких.

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Об этом глава государства сказал в поздравлении украинцев с Рождеством Христовым. В частности, президент рассказал об различии между украинцами и россиянами на примере города Покровск Донецкой области, где несколько лет жил и работал великий украинский композитор Николай Леонтович. Композитор в городе преподавал детям музыку, создал хор и именно в Покровске написал вторую редакцию "Щедрика", которая в эти дни звучит в каждом уголке Земли. В частности, по словам Зеленского, Леонтович подарил миру музыкальный дух Рождества.

Божественная музыка, написанная там, и зло, принесшее туда Россия, ярко показывает, в чем разница между нами и ними.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил президент, украинцы стремятся творить, но "для кого-то смысл жизни — сеять смерть".

Мы хотим покоя, хотим справедливости, мы хотим мира.

Все, что нам нужно, — мирно жить на своей земле, видеть солнце, свое небо, а в нем — рождественскую звезду, а не иранские "шахеды" и российские ракеты. Но некоторым "скучная и не хватает движухи". Эти слова — доказательство, насколько они далеки от Бога, от христианства, от реальной веры. И это доказательство, почему их неволя и тьма проиграют. Мы это знаем. Мир это знает.

Зеленский считает, что Бог об этом знает, а зло проигрывает.

Украинцы верят в это и молятся об этом. Чтобы вся беда и вся та грязь исчезли из нашей земли навсегда. И украинцы, безусловно, заслуживают этого.

Также, как напомнил глава государства, украинцы уже третье Рождество празднуют во время войны, из-за которой "наша большая украинская семья не может отмечать его в полной мере — так, как хотелось бы, как это должно быть".

Президент выражает сожаление, что "не все из нас дома".

Не у всех, к сожалению, есть дом. И не все, к сожалению, с нами. Однако, несмотря на все беды, которые принес враг, ему не удалось захватить или уничтожить главное — наши сердца, свет внутри нас, веру в добро и милосердие, человека внутри каждого из нас.

Он подчеркнул, что украинцы не потеряли свои ценности, и поэтому сегодня чествуют всех, кто отдал жизнь, защищая нас.

Мы молимся сегодня за всех, кто на фронте, чтобы вернулись в живых, за всех, кто в плену, чтобы вернулись домой. в себе, а значит, их никогда не потеряет Украина.

Также президент заметил, что "мы вторично отмечаем Рождество в одну дату как одна большая семья, единственная страна".

Во второй раз в новой истории Рождество объединяет всех украинцев. Мы сегодня бок о бок. И мы не потеряемся. Вживую или мысленно мы поздравим друг друга, позвоним родителям, поцелуем детей, обнимем родных, вспомним своих. Вживую, на расстоянии или в душе украинцы сегодня вместе. И пока мы это делаем, у зла нет шансов. И это наше единство и тепло друг к другу и есть настоящий дух Рождества, его уникальная атмосфера, которую мы при всем сохраним внутри себя и поделимся с рядом. Со всеми, кого мы любим. Со всеми, кто для нас такой родной.

Глава государства желает, чтобы в наших душах царил свет веры, сердца наполнились светом надежды, а каждый дом — любовью и достатком.

Зеленский наградил украинских олимпийцев

Президент поблагодарил олимпийцев за то, что они прославляют независимость и доказывают силу нашего государства.

Вы не могли не чувствовать поддержки всех нас, миллионов украинцев. И мы не просто болели за всех вас, за каждого и каждую — мы всей нашей страной, всеми мыслями и сердцем были рядом с вами, и по ощущениям мы соревновались всей страной вместе с вами.

Президент вручил орден князя Ярослава Мудрого ІV степени олимпийскому чемпиону по боксу Александру Хижняку и орден княгини Ольги I степени чемпионке Олимпиады по прыжкам в высоту Ярославу Магучим.

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