Росія не знищить світло всередині нас — Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент Володимир Зеленський наголосив, що єдність і тепло українців є справжнім духом Різдва і його унікальною атмосферою.

Зеленський привітав українців з Різдвом

Про це глава держави сказав у привітанні українців з Різдвом Христовим. Зокрема президент розповів про відмінність між українцями і росіянами на прикладі міста Покровськ Донецької області, де кілька років жив і працював великий український композитор Микола Леонтович. Композитор у місті викладав дітям музику, створив хор і саме у Покровську написав другу редакцію "Щедрика", що в ці дні лунає в кожному куточку Землі. Зокрема, за словами Зеленського, Леонтович подарував світу музичний дух Різдва.

Божественна музика, написана там, і зло, яке принесла туди Росія, яскраво показує, у чому різниця між нами й ними. Володимир Зеленський Президент України

Як відзначив президент, українці прагнуть творити, але, "для когось сенс життя — сіяти смерть".

Ми хочемо спокою, хочемо справедливості, ми хочемо миру.

Все, що нам треба, — мирно жити на своїй землі, бачити сонце, своє небо, а в ньому — різдвяну зорю, а не іранські "шахеди" й російські ракети. Але декому "скучна і нє хватаєт двіжухі". Ці слова — доказ, наскільки вони далекі від Бога, від християнства, від реальної віри. І це є доказ, чому їхня неволя й темрява програють. Ми це знаємо. Світ знає це.

Зеленський вважає, що Бог про це знає, а зло програє.

Українці вірять у це й моляться про це. Аби все те лихо й весь той бруд зникли з нашої землі назавжди. І українці, безумовно, заслуговують на це. Поширити

Також, як нагадав глава держави, українці вже третє Різдво святкують у часи війни, через яку "наша велика українська сім’я не може відзначати його повною мірою — так, як хотілося б, так, як це має бути".

Президент висловлює жаль, що "не всі з нас удома".

Не в усіх, на жаль, є дім. І не всі, на жаль, із нами. Однак попри всі біди, які приніс ворог, йому не вдалося захопити або знищити головне — наші серця, світло всередині нас, віру в добро й милосердя, людину всередині кожного з нас.

Він підкреслив, що українці не втратили своїх цінностей, і тому сьогодні вшановують всіх, хто віддав життя, захищаючи нас.

Ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими. За всіх, хто в полоні, щоб повернулися додому. За всіх, кого Росія загнала в окупацію. Всіх, кого змусила поїхати. Всі, кому непросто, але вони не втратили Україну в собі, а отже, їх ніколи не втратить Україна. Поширити

Також президент зауважив, що "ми вдруге відзначаємо Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна".

Вдруге у новій історії Різдво об’єднує всіх українців. Ми сьогодні пліч-о-пліч. І ми не загубимося. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних, згадаємо своїх. Наживо, на відстані чи в душі — українці сьогодні разом. І допоки ми це робимо, у зла немає шансів. І ця наша єдність і тепло одне до одного і є справжнім духом Різдва, його унікальною атмосферою, яку ми попри все збережемо всередині себе й поділимося з тими, хто поруч. З усіма, кого ми любимо. З усіма, хто для нас такий рідний.

Глава держави бажає, аби у наших душах панувало світло віри, серця наповнилися світлом надії, а кожен дім — любов'ю і достатком.

Зеленський нагородив українських олімпійців

Президент подякував олімпійцям за те, що вони прославляють незалежність і доводять силу нашої держави.

Ви не могли не відчувати підтримку всіх нас, мільйонів українців. І ми не просто вболівали за всіх вас, за кожного й кожну, — ми всією нашою країною, усіма думками й серцем були поруч із вами, і за відчуттями — ми змагалися всією країною разом із вами. Поширити

Президент вручив орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня олімпійському чемпіону з боксу Олександру Хижняку та орден княгині Ольги І ступеня чемпіонці Олімпіади зі стрибків у висоту Ярославі Магучіх.