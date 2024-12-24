Росія не знищить світло всередині нас — Зеленський привітав українців з Різдвом
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія не знищить світло всередині нас — Зеленський привітав українців з Різдвом

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що єдність і тепло українців є справжнім духом Різдва і його унікальною атмосферою.

Головні тези:

  • Українці відзначають Різдво як справжній дух єдності та тепла, віддаючи шану великим постатям української культури.
  • Зеленський наголошує на важливості миру та віри у добро, що панують у серцях українців навіть у часи війни.
  • Президент закликає продовжувати відчувати єдність та тепло до одне одного, ділитися любов'ю та надією з близькими.

Зеленський привітав українців з Різдвом

Про це глава держави сказав у привітанні українців з Різдвом Христовим. Зокрема президент розповів про відмінність між українцями і росіянами на прикладі міста Покровськ Донецької області, де кілька років жив і працював великий український композитор Микола Леонтович. Композитор у місті викладав дітям музику, створив хор і саме у Покровську написав другу редакцію "Щедрика", що в ці дні лунає в кожному куточку Землі. Зокрема, за словами Зеленського, Леонтович подарував світу музичний дух Різдва.

Божественна музика, написана там, і зло, яке принесла туди Росія, яскраво показує, у чому різниця між нами й ними.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як відзначив президент, українці прагнуть творити, але, "для когось сенс життя — сіяти смерть".

Ми хочемо спокою, хочемо справедливості, ми хочемо миру.

Все, що нам треба, — мирно жити на своїй землі, бачити сонце, своє небо, а в ньому — різдвяну зорю, а не іранські "шахеди" й російські ракети. Але декому "скучна і нє хватаєт двіжухі". Ці слова — доказ, наскільки вони далекі від Бога, від християнства, від реальної віри. І це є доказ, чому їхня неволя й темрява програють. Ми це знаємо. Світ знає це.

Зеленський вважає, що Бог про це знає, а зло програє.

Українці вірять у це й моляться про це. Аби все те лихо й весь той бруд зникли з нашої землі назавжди. І українці, безумовно, заслуговують на це.

Також, як нагадав глава держави, українці вже третє Різдво святкують у часи війни, через яку "наша велика українська сім’я не може відзначати його повною мірою — так, як хотілося б, так, як це має бути".

Президент висловлює жаль, що "не всі з нас удома".

Не в усіх, на жаль, є дім. І не всі, на жаль, із нами. Однак попри всі біди, які приніс ворог, йому не вдалося захопити або знищити головне — наші серця, світло всередині нас, віру в добро й милосердя, людину всередині кожного з нас.

Він підкреслив, що українці не втратили своїх цінностей, і тому сьогодні вшановують всіх, хто віддав життя, захищаючи нас.

Ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими. За всіх, хто в полоні, щоб повернулися додому. За всіх, кого Росія загнала в окупацію. Всіх, кого змусила поїхати. Всі, кому непросто, але вони не втратили Україну в собі, а отже, їх ніколи не втратить Україна.

Також президент зауважив, що "ми вдруге відзначаємо Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна".

Вдруге у новій історії Різдво об’єднує всіх українців. Ми сьогодні пліч-о-пліч. І ми не загубимося. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних, згадаємо своїх. Наживо, на відстані чи в душі — українці сьогодні разом. І допоки ми це робимо, у зла немає шансів. І ця наша єдність і тепло одне до одного і є справжнім духом Різдва, його унікальною атмосферою, яку ми попри все збережемо всередині себе й поділимося з тими, хто поруч. З усіма, кого ми любимо. З усіма, хто для нас такий рідний.

Глава держави бажає, аби у наших душах панувало світло віри, серця наповнилися світлом надії, а кожен дім — любов'ю і достатком.

Зеленський нагородив українських олімпійців

Президент подякував олімпійцям за те, що вони прославляють незалежність і доводять силу нашої держави.

Ви не могли не відчувати підтримку всіх нас, мільйонів українців. І ми не просто вболівали за всіх вас, за кожного й кожну, — ми всією нашою країною, усіма думками й серцем були поруч із вами, і за відчуттями — ми змагалися всією країною разом із вами.

Президент вручив орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня олімпійському чемпіону з боксу Олександру Хижняку та орден княгині Ольги І ступеня чемпіонці Олімпіади зі стрибків у висоту Ярославі Магучіх.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
День героїчних воїнів. Зеленський привітав ВМС ЗСУ з професійним святом
Володимир Зеленський
День героїчних воїнів. Зеленський привітав ВМС ЗСУ з професійним святом
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський привітав українців з Днем Державності — відео
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський привітав українців З Днем Незалежності України — відео
Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?