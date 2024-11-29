За словами кліматологів, у світі з'являється все більше місць, де теплові хвилі, спричинені наслідками глобального потепління, досягають аномально високих показників.

Що відомо про найспекотніші регіони на Землі

За словами науковців, теплові хвилі стають дедалі частішим та вкрай небезпечним явищем. Вони сконцентровані на всіх континентах і виглядають як гігантські “парники” з аномально високими температурами.

До таких зон входять:

Центральний Китай, Японія, Корея, Аравійський півострів;

Східна Австралія та частини Африки;

Арктичні острови Канади, північна Гренландія, південь Південної Америки;

Сибір, деякі області Техасу та Нью-Мексико.

Спека

Зазначається, що зростання температури у цих регіонах досягло настільки високих показників, що вони значно перевищують усі попередні рекорди.

Все це вже призвело до тисяч загиблих внаслідок аномальної спеки та природних катаклізмів, пожеж, втрати врожаю, пошкодження і припинення роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, під час хвилі спеки у Канаді у 2021 році температура сягнула 49,6°C, що стало рекордним показником за всю історію країни.

Місто Літтон повністю згоріло через викликану аномальною спекою пожежу.

Аналогічні теплові хвилі також фіксують на території Європи, Австралії, Китю, Африки та інших регіонів.

Що кажуть науковці

Наразі дослідники не можуть знайти остаточного пояснення причинам цих явищ. Однією з найбільш ймовірних причин називається зміна в атмосферних потоках і висихання рослинності.

Такі теплові хвилі загрожують не лише здоров’ю людей, але й сільському господарству, лісам і містам. Дослідники закликають до посилення готовності до таких явищ шляхом адаптації інфраструктури.