По словам климатологов, в мире появляется все больше мест, где тепловые волны, вызванные последствиями глобального потепления, достигают аномально высоких показателей.
Главные тезисы
- Тепловые волны вызванные глобальным потеплением становятся все более опасными и частыми.
- Регионы с аномальным ростом температуры включают Центральный Китай, Корею, Аравийский полуостров и другие.
- Ученые указывают на изменения в атмосферных потоках и высыхании растительности как возможные причины аномальных явлений.
- Адаптация и усиление готовности к аномальным температурам являются ключевыми задачами для предотвращения негативных последствий.
- Аномальные тепловые волны угрожают не только здоровью людей, но и экономике, сельскому хозяйству, лесам и городской инфраструктуре.
Что известно о самых жарких регионах на Земле
По словам ученых, тепловые волны становятся все более частыми и крайне опасными. Они сконцентрированы на всех континентах и выглядят как гигантские парники с аномально высокими температурами.
В такие зоны входят:
Центральный Китай, Япония, Корея, Аравийский полуостров;
Восточная Австралия и части Африки;
Арктические острова Канады, северная Гренландия, юг Южной Америки;
Сибирь, некоторые области Техаса и Нью-Мексико.
Отмечается, что повышение температуры в этих регионах достигло настолько высоких показателей, что они значительно превышают все предыдущие рекорды.
Все это уже привело к тысячам погибших в результате аномальной жары и природных катаклизмов, пожаров, потери урожая, повреждения и прекращения работы объектов критической инфраструктуры.
В частности, во время волны жары в Канаде в 2021 году температура достигла 49,6 ° C, что стало рекордным показателем за всю историю страны.
Город Литтон полностью сгорел из-за вызванного аномальной жарой пожара.
Аналогичные тепловые волны также фиксируются на территории Европы, Австралии, Китая, Африки и других регионов.
Что говорят ученые
Пока исследователи не могут найти окончательного объяснения причинам этих явлений. Одной из наиболее вероятных причин называется изменение в атмосферных потоках и высыхание растительности.
Такие тепловые волны угрожают не только здоровью людей, но и сельскому хозяйству, лесам и городам. Исследователи призывают к усилению готовности к таким явлениям путем адаптации инфраструктуры.
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