Климатологи назвали регионы с наибольшим ростом температуры на планете
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Климатологи назвали регионы с наибольшим ростом температуры на планете

Жара
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Источник:  Phys.org

По словам климатологов, в мире появляется все больше мест, где тепловые волны, вызванные последствиями глобального потепления, достигают аномально высоких показателей.

Главные тезисы

  • Тепловые волны вызванные глобальным потеплением становятся все более опасными и частыми. 
  • Регионы с аномальным ростом температуры включают Центральный Китай, Корею, Аравийский полуостров и другие. 
  • Ученые указывают на изменения в атмосферных потоках и высыхании растительности как возможные причины аномальных явлений.
  • Адаптация и усиление готовности к аномальным температурам являются ключевыми задачами для предотвращения негативных последствий. 
  • Аномальные тепловые волны угрожают не только здоровью людей, но и экономике, сельскому хозяйству, лесам и городской инфраструктуре. 

Что известно о самых жарких регионах на Земле

По словам ученых, тепловые волны становятся все более частыми и крайне опасными. Они сконцентрированы на всех континентах и выглядят как гигантские парники с аномально высокими температурами.

В такие зоны входят:

  • Центральный Китай, Япония, Корея, Аравийский полуостров;

  • Восточная Австралия и части Африки;

  • Арктические острова Канады, северная Гренландия, юг Южной Америки;

  • Сибирь, некоторые области Техаса и Нью-Мексико.

На планете стремительно растет количество мест с аномальными температурами
Жара

Отмечается, что повышение температуры в этих регионах достигло настолько высоких показателей, что они значительно превышают все предыдущие рекорды.

Все это уже привело к тысячам погибших в результате аномальной жары и природных катаклизмов, пожаров, потери урожая, повреждения и прекращения работы объектов критической инфраструктуры.

В частности, во время волны жары в Канаде в 2021 году температура достигла 49,6 ° C, что стало рекордным показателем за всю историю страны.

Город Литтон полностью сгорел из-за вызванного аномальной жарой пожара.

Аналогичные тепловые волны также фиксируются на территории Европы, Австралии, Китая, Африки и других регионов.

Что говорят ученые

Пока исследователи не могут найти окончательного объяснения причинам этих явлений. Одной из наиболее вероятных причин называется изменение в атмосферных потоках и высыхание растительности.

Такие тепловые волны угрожают не только здоровью людей, но и сельскому хозяйству, лесам и городам. Исследователи призывают к усилению готовности к таким явлениям путем адаптации инфраструктуры.

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