Клони без мозку. Як американський стартап таємно бореться за безсмертя
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Джерело:  online.ua

Згідно з даними видання MIT Technology Review, вічне життя може стати реальністю, якщо американський стартап R3 Bio під керівництвом Джона Шлоендорна досягне своєї головної мети, яку публічно не розголошує.

Головні тези:

  • Стартап R3 Bio може приховувати багато таємниць.
  • Достеменно відомо, що він отримує значне фінансування від кількох заможних інвесторів та фондів.

Безсмертя ближче, ніж здається?

Публічно американська компанія заявляє про створення «органних мішків».

Що важливо розуміти, йдеться про організми без мозку (тобто систем органів без центральної нервової системи).

Вони нібито зможуть замінити тварин під час медичних експериментів і допоможуть вирощувати донорські органи, пише MIT Technology Review.

Однак, як дізналися журналісти, засновник стартапу може переслідувати зовсім інші таємну мету — створення людських клонів без мозку.

Ключовий замисел є доволі суперечливим — старіючі чи хворі пацієнти могли б пересаджувати свою свідомість або мозок у молодий «клон‑тіло», тим самим фактично продовжуючи життя.

Згідно з даними ЗМІ, R3 Bio отримала фінансування від декількох заможних інвесторів та фондів, зокрема від мільярдера Тіма Дрейпера і фонду Immortal Dragons.

Компанія також має неофіційні зв’язки з урядовою агенцією США ARPA‑H (Advanced Research Projects Agency for Health).

Що важливо розуміти, поки немає жодних доказів, що R3 Bio реально створив такі клоновані організми.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?