Клони без мозку. Як американський стартап таємно бореться за безсмертя

Згідно з даними видання MIT Technology Review, вічне життя може стати реальністю, якщо американський стартап R3 Bio під керівництвом Джона Шлоендорна досягне своєї головної мети, яку публічно не розголошує.

Безсмертя ближче, ніж здається?

Публічно американська компанія заявляє про створення «органних мішків».

Що важливо розуміти, йдеться про організми без мозку (тобто систем органів без центральної нервової системи).

Вони нібито зможуть замінити тварин під час медичних експериментів і допоможуть вирощувати донорські органи, пише MIT Technology Review.

Однак, як дізналися журналісти, засновник стартапу може переслідувати зовсім інші таємну мету — створення людських клонів без мозку.

Ключовий замисел є доволі суперечливим — старіючі чи хворі пацієнти могли б пересаджувати свою свідомість або мозок у молодий «клон‑тіло», тим самим фактично продовжуючи життя.

Згідно з даними ЗМІ, R3 Bio отримала фінансування від декількох заможних інвесторів та фондів, зокрема від мільярдера Тіма Дрейпера і фонду Immortal Dragons.

Компанія також має неофіційні зв’язки з урядовою агенцією США ARPA‑H (Advanced Research Projects Agency for Health).