Клоны без мозга. Как американский стартап тайно борется за бессмертие
Источник:  online.ua

Согласно данным издания MIT Technology Review, вечная жизнь может стать реальностью, если американский стартап R3 Bio под руководством Джона Шлоэндорна достигнет своей главной цели, которую публично не разглашает.

Главные тезисы

  • Стартап R3 Bio может скрывать много тайн.
  • Достоверно известно, что он получает значительное финансирование от нескольких богатых инвесторов и фондов.

Публично американская компания заявляет о создании «органных мешков».

Что важно понимать, речь идет об организмах без мозга (т.е. систем органов без центральной нервной системы).

Они могут заменить животных во время медицинских экспериментов и помогут выращивать донорские органы, пишет MIT Technology Review.

Однако, как узнали журналисты, основатель стартапа может преследовать совсем другие тайные цели — создание человеческих клонов без мозга.

Ключевой замысел довольно противоречив — стареющие или больные пациенты могли бы пересаживать свое сознание или мозг в молодое «клон-тело», тем самым фактически продлевая жизнь.

Согласно данным СМИ, R3 Bio получила финансирование от нескольких состоятельных инвесторов и фондов, в том числе от миллиардера Тима Дрейпера и фонда Immortal Dragons.

Компания также имеет неофициальные связи с правительственным агентством США ARPA-H (Advanced Research Projects Agency for Health).

Что важно понимать, пока нет никаких доказательств того, что R3 Bio реально создал такие клонированные организмы.

