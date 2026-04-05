Клоны без мозга. Как американский стартап тайно борется за бессмертие

Согласно данным издания MIT Technology Review, вечная жизнь может стать реальностью, если американский стартап R3 Bio под руководством Джона Шлоэндорна достигнет своей главной цели, которую публично не разглашает.
Главные тезисы
- Стартап R3 Bio может скрывать много тайн.
- Достоверно известно, что он получает значительное финансирование от нескольких богатых инвесторов и фондов.
Бессмертие ближе, чем кажется?
Публично американская компания заявляет о создании «органных мешков».
Что важно понимать, речь идет об организмах без мозга (т.е. систем органов без центральной нервной системы).
Они могут заменить животных во время медицинских экспериментов и помогут выращивать донорские органы, пишет MIT Technology Review.
Однако, как узнали журналисты, основатель стартапа может преследовать совсем другие тайные цели — создание человеческих клонов без мозга.
Ключевой замысел довольно противоречив — стареющие или больные пациенты могли бы пересаживать свое сознание или мозг в молодое «клон-тело», тем самым фактически продлевая жизнь.
Согласно данным СМИ, R3 Bio получила финансирование от нескольких состоятельных инвесторов и фондов, в том числе от миллиардера Тима Дрейпера и фонда Immortal Dragons.
Компания также имеет неофициальные связи с правительственным агентством США ARPA-H (Advanced Research Projects Agency for Health).
Что важно понимать, пока нет никаких доказательств того, что R3 Bio реально создал такие клонированные организмы.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-