Кого Байден лає за закритими дверима Білого дому — відповідь Politico

Як вдалося дізнатися виданню Politico від своїх інсайдерів, американський лідер Джо Байден всіляко лає свого головного опонента Дональда Трампа. Чинний президент США навіть використовує нецензурну лексику.

Байден ненавидить Трампа, однак приховує це

Інсайдери розповіли журналістам, що Байден доволі часто вживає різкі висловлювання, коли говорить про свого попередника.

Попри це, американський лідер публічно намагається зберегти імідж людини, яка ввічливо ставиться до всіх політиків та людей, що його оточують.

Анонімні джерела видання чули, як Джо Байден лаявся та обзивав Трампа "хворим виродком", який тішиться чужими нещастями.

За словами одного з тих, хто розмовляв з президентом, Байден нещодавно сказав про Трампа: “Який же він довбаний засранець"

Що важливо розуміти, в обох випадках у мові оригіналу була використана нецензурна лексика. — ред.)

На переконання журналістів, таке ставлення Байдена до Трампа ілюструє глибинну злість, яку він відчуває до людини, яку він раніше усунув з посади і з якою, цілком можливо, йому доведеться знову змагатись на виборах. Поширити

Що цікаво, очільник Білого дому завжди відчував відразу до свого головного опонента, однак протягом останніх місяців вона лише посилилися.

Така реакція є цілком закономірно, враховуючи той факт, що Дональд Трамп зміг покращити свої позиції перед потенційним висуненням у кандидати в президенти від Республіканської партії.

Президентські перегони в США. Що відомо

25 січня стало відомо, що колишній глава США Дональд Трамп збільшив перевагу над чинним президентом Джо Байденом у загальнонаціональному опитуванні, учасники якого розповіли, за кого голосували б на прийдешніх президентських виборах.

Згідно з останніми даними, за Трампа віддали б свої голоси 40% респондентів, тоді як за Байдена — лише 34%.

Решта опитаних заявили, що не визначились із вибором, планують голосувати за когось іншого або не голосуватимуть ні за кого.