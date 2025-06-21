"Колекція Мандрівника". У США знайшли нумізматичний скарб вартістю 100 млн дол

Справжня сенсація для світу нумізматики: після десятиліть у забутті було знайдено скарб із рідкісними золотими монетами на суму близько 160 мільйонів австралійських доларів (приблизно 100 млн дол США). Його прозвали "Колекцією Мандрівника", і вона вже зараз претендує на звання найціннішої в історії.
Головні тези:
- У США було виявлено найцінніший в історії нумізматичний скарб “Колекція Мандрівника” на суму понад 100 млн дол.
- Колекцію зібрав європейський колекціонер у 1930-х роках, а після закопав через початок Другої світової війни, де вона залишалась недоторканою понад півстоліття.
У США знайшли найцінніший в історії нумізматичний скарб
Колекцію збирав європейський колекціонер у 1930-х роках, мандруючи Європою та Америкою в пошуках найрідкісніших монет. З початком Другої світової війни, побоюючись втрати, він закопав її в землі. Відтоді про неї ніхто не чув.
Перший аукціон, де була представлена частина колекції, відбувся 20 травня 2025 року в Лондоні. Його організував престижний аукціонний дім Numismatica Ars Classica (NAC).
У колекції — сотні монет, кожна з яких має не лише велику вартість, а й унікальну історію.
Серед них:
100 дукатів Фердинанда III (1629 рік) вагою майже 350 г — оцінюється в понад 1,3 млн дол.
70 дукатів польського короля Сигізмунда III — приблизна ціна 470 тис дол.
Ультрарідкісні іранські томани кінця XVIII століття, зокрема повний комплект, яких у світі — лише п’ять.
Цікаво, що монети не просто дорогі — багато з них не показувалися публіці понад 80 років, а деякі навіть ніколи не були офіційно задокументовані. Детальні записи колекціонера допомогли простежити їхнє походження до аукціонів XIX століття.
Часом мені здавалося, що я працюю з міражем", — зізнається Девід Гест, консультант NAC. — Це не просто набір монет — це історія, закарбована в металі.
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