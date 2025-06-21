"Колекція Мандрівника". У США знайшли нумізматичний скарб вартістю 100 млн дол
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"Колекція Мандрівника". У США знайшли нумізматичний скарб вартістю 100 млн дол

скарб
Джерело:  online.ua

Справжня сенсація для світу нумізматики: після десятиліть у забутті було знайдено скарб із рідкісними золотими монетами на суму близько 160 мільйонів австралійських доларів (приблизно 100 млн дол США). Його прозвали "Колекцією Мандрівника", і вона вже зараз претендує на звання найціннішої в історії.

Головні тези:

  • У США було виявлено найцінніший в історії нумізматичний скарб “Колекція Мандрівника” на суму понад 100 млн дол.
  • Колекцію зібрав європейський колекціонер у 1930-х роках, а після закопав через початок Другої світової війни, де вона залишалась недоторканою понад півстоліття.

У США знайшли найцінніший в історії нумізматичний скарб

Колекцію збирав європейський колекціонер у 1930-х роках, мандруючи Європою та Америкою в пошуках найрідкісніших монет. З початком Другої світової війни, побоюючись втрати, він закопав її в землі. Відтоді про неї ніхто не чув.

Колекція залишалась недоторканою понад пів століття, аж поки її не виявили спадкоємці. Монети зберігались у металевих контейнерах та сигарних коробках, ретельно захованих під землею. Тепер скарб потрапив до рук фахівців — і готується до великого повернення.

Перший аукціон, де була представлена частина колекції, відбувся 20 травня 2025 року в Лондоні. Його організував престижний аукціонний дім Numismatica Ars Classica (NAC).

У колекції — сотні монет, кожна з яких має не лише велику вартість, а й унікальну історію.

Серед них:

  • 100 дукатів Фердинанда III (1629 рік) вагою майже 350 г — оцінюється в понад 1,3 млн дол.

  • 70 дукатів польського короля Сигізмунда III — приблизна ціна 470 тис дол.

  • Ультрарідкісні іранські томани кінця XVIII століття, зокрема повний комплект, яких у світі — лише п’ять.

Цікаво, що монети не просто дорогі — багато з них не показувалися публіці понад 80 років, а деякі навіть ніколи не були офіційно задокументовані. Детальні записи колекціонера допомогли простежити їхнє походження до аукціонів XIX століття.

Часом мені здавалося, що я працюю з міражем", — зізнається Девід Гест, консультант NAC. — Це не просто набір монет — це історія, закарбована в металі.

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