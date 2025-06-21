"Коллекция Путешественника". В США нашли нумизматическое сокровище стоимостью 100 млн долл

Настоящая сенсация для мира нумизматики: после десятилетий в забвении было обнаружено клад с редкими золотыми монетами на сумму около 160 миллионов австралийских долларов (примерно 100 млн долл. США). Его прозвали "Коллекцией Путешественника", и она уже сейчас претендует на звание самой ценной в истории.

В США нашли самое ценное в истории нумизматическое сокровище

Коллекцию собирал европейский коллекционер в 1930-х годах, путешествуя по Европе и Америке в поисках самых редких монет. С началом Второй мировой войны, опасаясь потери, он зарыл ее в земле. С тех пор о нем никто не слышал.

Коллекция оставалась неприкосновенной более полувека, пока ее не обнаружили наследники. Монеты хранились в металлических контейнерах и сигарных коробках, тщательно спрятанных под землей. Теперь клад попал в руки специалистов — и готовится к большому возвращению. Поделиться

Первый аукцион, где была представлена часть коллекции, прошел 20 мая 2025 года в Лондоне. Его организовал престижный аукционный дом Numismatica Ars Classica (NAC).

В коллекции сотни монет, каждая из которых имеет не только большую стоимость, но и уникальную историю.

Среди них:

100 дукатов Фердинанда III (1629 год) весом почти 350 г — оценивается более чем в 1,3 млн дол.

70 дукатов польского короля Сигизмунда III — приблизительная цена 470 тыс дол.

Ультраредкие иранские томаны конца XVIII века, в том числе полный комплект, которых в мире — всего пять.

Интересно, что монеты не просто дорогие — многие не показывались публике более 80 лет, а некоторые даже никогда не были официально задокументированы.