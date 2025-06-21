"Коллекция Путешественника". В США нашли нумизматическое сокровище стоимостью 100 млн долл

Настоящая сенсация для мира нумизматики: после десятилетий в забвении было обнаружено клад с редкими золотыми монетами на сумму около 160 миллионов австралийских долларов (примерно 100 млн долл. США). Его прозвали "Коллекцией Путешественника", и она уже сейчас претендует на звание самой ценной в истории.
Главные тезисы
- Клад с редкими золотыми монетами на сумму около 160 млн австралийских долларов, прозванный “Коллекцией Путешественника”, стал находкой десятилетия в мире нумизматики.
- Коллекция была собрана европейским коллекционером в 1930-х годах во время его путешествий по Европе и Америке, а после закопана из-за Второй мировой войны, оставаясь неприкосновенной более полувека.
В США нашли самое ценное в истории нумизматическое сокровище
Коллекцию собирал европейский коллекционер в 1930-х годах, путешествуя по Европе и Америке в поисках самых редких монет. С началом Второй мировой войны, опасаясь потери, он зарыл ее в земле. С тех пор о нем никто не слышал.
Первый аукцион, где была представлена часть коллекции, прошел 20 мая 2025 года в Лондоне. Его организовал престижный аукционный дом Numismatica Ars Classica (NAC).
В коллекции сотни монет, каждая из которых имеет не только большую стоимость, но и уникальную историю.
Среди них:
100 дукатов Фердинанда III (1629 год) весом почти 350 г — оценивается более чем в 1,3 млн дол.
70 дукатов польского короля Сигизмунда III — приблизительная цена 470 тыс дол.
Ультраредкие иранские томаны конца XVIII века, в том числе полный комплект, которых в мире — всего пять.
Интересно, что монеты не просто дорогие — многие не показывались публике более 80 лет, а некоторые даже никогда не были официально задокументированы.
Порой мне казалось, что я работаю с миражом", — признается Дэвид Гест, консультант NAC. — Это не просто набор монет — это история, запечатленная в металле.
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