Коли існував реальний ризик застосування Росією ядерної зброї — відповідь ЦРУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли існував реальний ризик застосування Росією ядерної зброї — відповідь ЦРУ

Бернс
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Джерело:  The Telegraph

Нелегітимний президент Росії Путін неоднократно погрожував ядерною зброєю, але восени 2022 року існував реальний ризик застосування зброї масового ураження. Про це 7 вересня розповів директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс під час FT Weekend Festival.

Головні тези:

  • Восени 2022 року існував реальний ризик застосування Росією ядерної зброї.
  • Директор ЦРУ США Вільям Бернс розповів, про що він говорив з очільником служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.
  • Кремль намагався схилити Україну до капітуляції шляхом ядерного шантажу.
  • Нелегітимний президент Росії Путін відомий своєю постійною риторикою на тему ядерної ескалації, але Захід не піддався їй.

Росія могла застосувати ядерну зброю восени 2022 року 

Максимальні ризики були у перший рік повномасштабної війни. На особисту думку Бернса, це могло статись восени 2022 року.

Українська армія почала активно відвойовувати території під час контрнаступу. Кремль тоді відверто нервував.

Восени 2022 року був момент, коли, на мою думку, існував реальний ризик потенційного застосування тактичної ядерної зброї.

Вільям Бернс

Вільям Бернс

Директор Центрального розвідувального управління США

Захід остерігався такого сценарію. Тому розпочалась активна дипломатична діяльність. 

У кінці 2022 року Бернс особисто говорив з директором служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Американський розвідник доніс до поплічника Путіна наслідки, з якими Росія зіткнеться у випадку застосування ядерної зброї.

Очільник британської розвідки Річард Мур відзначив, що є лише одна людина, яка постійно говорить про ядерну ескалацію — це Путін.

Мур підкреслив, що Росії не вдасться залякати Захід ядерним шантажем.

Погрози ядерною зброєю

Представники Росії неодноразово говорили про можливість застосування зброї масового ураження. Причому це казав не лише Путін, а й інші представники вищого політичного керівництва.

Росія намагалась схилити Україну до капітуляції ядерним шантажем. Найчастіше такі погрози звучали у перший рік повномасштабної війни. 

Стратегічні ядерні сили РФ мають назву «ядерної тріади». Це ракетні війська, морські стратегічні сили та стратегічна авіація.  

У РФ 5889 ядерних боєголовок. Для порівняння, у США їх 5244.

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