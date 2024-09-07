Когда существовал реальный риск применения Россией ядерного оружия — ответ ЦРУ

Нелегитимный президент России Путин неоднократно угрожал ядерным оружием, но осенью 2022 года существовал реальный риск применения оружия массового поражения. Об этом 7 сентября рассказал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время FT Weekend Festival.

Россия могла применить ядерное оружие осенью 2022 года

Максимальные риски были в первый год полномасштабной войны. По мнению Бернса, это могло произойти осенью 2022 года.

Украинская армия начала активно отвоевывать территории во время контрнаступления. Кремль тогда откровенно нервничал.

Осенью 2022 года был момент, когда, на мой взгляд, существовал реальный риск потенциального применения тактического ядерного оружия. Уильям Бернс Директор Центрального разведывательного управления США

Мероприятие опасалось такого сценария. Поэтому началась активная дипломатическая деятельность.

В конце 2022 года Бернс лично говорил с директором службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Американский разведчик донес до приспешника Путина последствия, с которыми Россия столкнется в случае применения ядерного оружия.

Глава британской разведки Ричард Мур отметил, что есть только один человек, который постоянно говорит о ядерной эскалации — это Путин.

Мур подчеркнул, что России не удастся запугать Запад ядерным шантажом.

Угрозы ядерным оружием

Представители России не раз говорили о способности внедрения орудия массового поражения. При этом это говорил не только Путин, но и другие представители высшего политического руководства.

Россия пыталась склонить Украину к капитуляции ядерным шантажом. Чаще всего такие угрозы звучали в первый год полномасштабной войны.

Стратегические ядерные силы РФ называются «ядерной триады». Это ракетные войска, морские стратегические силы и стратегическая авиация.