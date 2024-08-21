Байден утвердил секретную ядерную стратегию США

Президент США Джо Байден в марте 2024 г. утвердил новую секретную ядерную стратегию. Она впервые отмечает стремительное расширение ядерного арсенала Китая.

Что известно о ядерной стратегии США

Новая стратегия, известная как Nuclear Employment Guidance, также предполагает подготовку США к возможным скоординированным ядерным конфликтам с Россией, Китаем и Северной Кореей.

Документ настолько секретный, что существует лишь несколько его бумажных копий, доступных ограниченному кругу чиновников национальной безопасности и командования Пентагона, — отмечает издание. Поделиться

Несмотря на то, что Белый дом официально не объявлял об утверждении этой стратегии, двое высокопоставленных чиновников администрации в своих недавних выступлениях намекнули на произошедшие изменения.

Так, бывший стратег по ядерному оружию МИТ Випин Наранг, ранее работавший в Пентагоне, отметил, что президент Байден "недавно издал обновленные указания по применению ядерного оружия, учитывая значительный рост размера и разнообразия китайского ядерного арсенала".

Изменения в американской ядерной стратегии также были вызваны ужесточением ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, которая во время правления Ким Чен Ина удвоила свой ядерный арсенал, что теперь насчитывает более 60 единиц ядерного оружия.

Расширение этого арсенала делает Северную Корею все более серьезным вызовом для Соединенных Штатов, беря во внимание возможность координации угроз со стороны Москвы и Пекина. Поделиться

США и Южная Корея начали масштабные военные учения

Как отмечается, ежегодные учения проходят на фоне роста напряженности на Корейском полуострове из-за активизации северокорейских вооруженных демонстраций и совместных маневров США и Южной Кореи.

Учения Ulchi Freedom Shield, которые продлятся 11 дней, включают компьютерные военные игры и более 40 видов полевых тренировок. Программа сосредоточена на подготовке к северокорейским угрозам, включая ракетные удары, глушение GPS и кибератак.

Северная Корея называет эти маневры "провокационными" и оправдывает свои ядерные амбиции как необходимые для поддержания "сдерживающего фактора".