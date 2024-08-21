Байден утвердил секретную ядерную стратегию США
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Мир
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Байден утвердил секретную ядерную стратегию США

Байден утвердил секретную ядерную стратегию США
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Источник:  The New York Times

Президент США Джо Байден в марте 2024 г. утвердил новую секретную ядерную стратегию. Она впервые отмечает стремительное расширение ядерного арсенала Китая.

Главные тезисы

  • Секретная ядерная стратегия США, утвержденная президентом Байденом, охватывает подготовку к возможным ядерным конфликтам с Россией, Китаем и Северной Кореей.
  • Байден обновил указания по применению ядерного оружия из-за значительного роста китайского ядерного арсенала.
  • Угроза со стороны Северной Кореи усугубилась удвоением их ядерного арсенала до более 60 единиц, что создает вызов для США.
  • США и Южная Корея проводят масштабные военные учения на фоне напряженности на Корейском полуострове, включая меры против ракетных ударов и кибератак.

Что известно о ядерной стратегии США

Новая стратегия, известная как Nuclear Employment Guidance, также предполагает подготовку США к возможным скоординированным ядерным конфликтам с Россией, Китаем и Северной Кореей.

Документ настолько секретный, что существует лишь несколько его бумажных копий, доступных ограниченному кругу чиновников национальной безопасности и командования Пентагона, — отмечает издание.

Несмотря на то, что Белый дом официально не объявлял об утверждении этой стратегии, двое высокопоставленных чиновников администрации в своих недавних выступлениях намекнули на произошедшие изменения.

Так, бывший стратег по ядерному оружию МИТ Випин Наранг, ранее работавший в Пентагоне, отметил, что президент Байден "недавно издал обновленные указания по применению ядерного оружия, учитывая значительный рост размера и разнообразия китайского ядерного арсенала".

Изменения в американской ядерной стратегии также были вызваны ужесточением ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, которая во время правления Ким Чен Ина удвоила свой ядерный арсенал, что теперь насчитывает более 60 единиц ядерного оружия.

Расширение этого арсенала делает Северную Корею все более серьезным вызовом для Соединенных Штатов, беря во внимание возможность координации угроз со стороны Москвы и Пекина.

США и Южная Корея начали масштабные военные учения

Как отмечается, ежегодные учения проходят на фоне роста напряженности на Корейском полуострове из-за активизации северокорейских вооруженных демонстраций и совместных маневров США и Южной Кореи.

Учения Ulchi Freedom Shield, которые продлятся 11 дней, включают компьютерные военные игры и более 40 видов полевых тренировок. Программа сосредоточена на подготовке к северокорейским угрозам, включая ракетные удары, глушение GPS и кибератак.

Северная Корея называет эти маневры "провокационными" и оправдывает свои ядерные амбиции как необходимые для поддержания "сдерживающего фактора".

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