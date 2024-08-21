Байден затвердив секретну ядерну стратегію США

Президент США Джо Байден у березні 2024 року затвердив нову секретну ядерну стратегію. Вона вперше наголошує на стрімкому розширенні ядерного арсеналу Китаю.

Що відомо про ядерну стратегію США

Нова стратегія, відома як Nuclear Employment Guidance, також передбачає підготовку США до можливих скоординованих ядерних конфліктів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю.

Документ настільки секретний, що існує лише кілька його паперових копій, доступних обмеженому колу посадовців з національної безпеки та командування Пентагону, — зазначає видання. Поширити

Попри те, що Білий дім офіційно не оголошував про затвердження цієї стратегії, двоє високопоставлених чиновників адміністрації в своїх недавніх виступах натякнули на зміни, що відбулися.

Так, колишній стратег з ядерної зброї МІТ Віпін Наранг, який раніше працював у Пентагоні, зазначив, що президент Байден "нещодавно видав оновлені вказівки щодо застосування ядерної зброї, враховуючи значне зростання розміру та різноманітності китайського ядерного арсеналу".

Зміни в американській ядерній стратегії також були викликані посиленням ядерної загрози з боку Північної Кореї, яка під час правління Кім Чен Ина подвоїла свій ядерний арсенал, що тепер налічує понад 60 одиниць ядерної зброї.

Розширення цього арсеналу робить Північну Корею все більш серйозним викликом для Сполучених Штатів, враховуючи можливість координації загроз з боку Москви та Пекіна. Поширити

США і Південна Корея розпочали масштабні військові навчання

Як зазначається, щорічні навчання відбуваються на тлі зростання напруженості на Корейському півострові через активізацію північнокорейських збройних демонстрацій та спільних маневрів США і Південної Кореї.

Навчання Ulchi Freedom Shield, які триватимуть 11 днів, включають комп'ютерні військові ігри та понад 40 видів польових тренувань. Програма зосереджена на підготовці до північнокорейських загроз, зокрема ракетних ударів, глушіння GPS та кібератак.

Північна Корея називає ці маневри "провокаційними" і виправдовує свої ядерні амбіції як необхідні для підтримки "стримуючого фактору".