Распиарена Путиным. Исследователи обнаружили местонахождение ядерной ракеты "Буревестник" РФ

Американские исследователи Декер Эвелетт и Джеффри Льюис с помощью спутниковых снимков обнаружили вероятное место развертывания российской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем. Ранее нелегитимный президент России Владимир Путин называл именно "Буревестник" якобы способным обходить все системы противоракетной обороны.

"Буревестник" находится в Вологодской области

Эвелет, аналитик исследовательской и аналитической организации CNA, вместе с Льюисом из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее проанализировал спутниковые снимки компании Planet Labs за 26 июля и идентифицировал строительство новых объектов возле хранилища ядерных боеголовок в районе военного городка.

По оценке Эвелета, речь идет о девяти горизонтальных пусковых площадках, расположенных тремя группами внутри высоких берм, предназначенных для защиты от атаки или детонации в результате случайного взрыва. Поделиться

I've been at it again. Russia is building a deployment facility likely for the operation of the Burevestnik nuclear cruise missile at a nuclear warhead storage facility outside Vologda. https://t.co/XoOFeCFbup — Decker Eveleth (@dex_eve) September 2, 2024

Он рассказал Reuters, что этот объект, расположенный в 475 км севернее Москвы, "предназначен для большой стационарной ракетной системы, а единственной большой стационарной ракетной системой, которую они (Россия — ред.) сейчас разрабатывают, является "Буревестник".

Эвелет и Льюис считают, что развертывание "Буревестника" под Вологдой, где расположены ядерные заряды, позволит российским военным быстро запустить оружие в случае необходимости.

Ядерная ракета "Буревестник": что известно

О системе 9М370 "Буревестник", которую НАТО идентифицирует как SSC-X-9 Skyfall, впервые стало известно в 2018 году.

Тогда российский диктатор Путин хвастался, что у нее почти неограниченная дальность полета и может обойти американскую противоракетную оборону, но эксперты ставят под сомнение такие утверждения.

По данным правозащитной Инициативы по противодействию ядерной угрозе (NTI), с 2016 года прошли по меньшей мере 13 испытаний "Буревестника", из которых лишь два были частично успешными.

Во время одного из неудачных испытаний в 2019-м, когда пытались забрать незащищенный ядерный реактор, произошел взрыв и погибли по меньшей мере пять человек.

О технических характеристиках "Буревестника" также известно немногое. Сам Путин похвастался, что ракета якобы имеет почти неограниченный радиус действия, хотя эксперты называют число в 23 тыс. км. Кроме того, они считают, что "Буревестник" будет лететь на дозвуковой скорости, поэтому его смогут зафиксировать в полете.