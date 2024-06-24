Коли Україна отримає першу партію боєприпасів з чеської ініціативи — дані Міноборони

Українська армія, згідно з планом, отримає першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи до кінця червня.
Головні тези:
- Україна матиме можливість отримати першу партію боєприпасів з Чехії до кінця червня
- Огляд та модифікація боєприпасів буде проведена чеськими фахівцями перед їх відправленням в Україну
- Чехія стикається з проблемами якості боєприпасів, що впливає на постачання для ЗСУ
- Лише 25% країн-учасниць чеської ініціативи виділили кошти на закупівлю боєприпасів для України
- Більше 20 країн готові фінансово підтримати Чехію у постачанні боєприпасів для України
Коли Україна отримає першу партію боєприпасів з чеської ініціативи
Вона запевнила, що перед відправкою в Україну боєприпаси будуть оглядатися чеськими фахівцями і за необхідності будуть відремонтовані. Так вона відповіла на закиди колишнього міністра оборони Чехії Любомира Метра, який заявив, що частина боєприпасів може бути неякісною.
Також, за словами міністра, боєприпаси будуть модифіковані компаніями ще до того, як Київ отримає їх.
Глава чеського Міноборони додала, що зараз спостерігається дефіцит боєприпасів у всьому світі, тому Чехії доводиться працювати із тим, що є.
Чому Україна тривалий час не отримувала обіцяні боєприпаси
Нещодавно офіційна Прага поскаржилася на серйозні проблеми з постачанням снарядів для ЗСУ.
За словами власника та очільника CSG Міхала Стрнада, близько половини боєприпасів, які придбала його компанія за дорученням уряду в таких місцях, як Африка та Азія, не були достатньо якісними.
Щоб передати їх ЗСУ — потрібна була додаткова обробка. Ба більше вказано, що до деяких снарядів компанія змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.
Також вказано, що лише 25% країн-учасниць чеської ініціативи виділили кошти на купівлю боєприпасів для України — це Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.
Попри це, про готовність допомогти Празі фінансово заявили майже 20 країн.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-