Коли Україна отримає першу партію боєприпасів з чеської ініціативи — дані Міноборони

Українська армія, згідно з планом, отримає першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи до кінця червня.

Коли Україна отримає першу партію боєприпасів з чеської ініціативи

Як і було обіцяно, перше постачання надійде до кінця червня, — сказала глава оборонного відомства. Поширити

Вона запевнила, що перед відправкою в Україну боєприпаси будуть оглядатися чеськими фахівцями і за необхідності будуть відремонтовані. Так вона відповіла на закиди колишнього міністра оборони Чехії Любомира Метра, який заявив, що частина боєприпасів може бути неякісною.

Також, за словами міністра, боєприпаси будуть модифіковані компаніями ще до того, як Київ отримає їх.

Глава чеського Міноборони додала, що зараз спостерігається дефіцит боєприпасів у всьому світі, тому Чехії доводиться працювати із тим, що є.

Якщо ми хочемо допомогти Україні, ми маємо бути вдячними за те, що є. На щастя, у нас є компанії та ресурси. Донори — Чехія за це не платить — подбають про те, щоб боєприпаси були приведені у придатний для використання стан, — сказала Яна Черновоха. Поширити

Чому Україна тривалий час не отримувала обіцяні боєприпаси

Нещодавно офіційна Прага поскаржилася на серйозні проблеми з постачанням снарядів для ЗСУ.

За словами власника та очільника CSG Міхала Стрнада, близько половини боєприпасів, які придбала його компанія за дорученням уряду в таких місцях, як Африка та Азія, не були достатньо якісними.

Щоб передати їх ЗСУ — потрібна була додаткова обробка. Ба більше вказано, що до деяких снарядів компанія змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

Також вказано, що лише 25% країн-учасниць чеської ініціативи виділили кошти на купівлю боєприпасів для України — це Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

Попри це, про готовність допомогти Празі фінансово заявили майже 20 країн.