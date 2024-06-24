Когда Украина получит первую партию боеприпасов по чешской инициативе — данные Минобороны

Когда Украина получит первую партию боеприпасов по чешской инициативе

Как и было обещано, первые поставки поступят до конца июня, — сказала глава оборонного ведомства. Поделиться

Она заверила, что перед отправкой в Украину боеприпасы будут осматриваться чешскими специалистами и при необходимости будут отремонтированы. Так она ответила на упреки бывшего министра обороны Чехии Любомира Метра, заявившего, что часть боеприпасов может быть некачественной.

Также, по словам Министра, боеприпасы будут модифицированы компаниями еще до того, как Киев получит их.

Глава чешского Минобороны добавила, что сейчас наблюдается дефицит боеприпасов по всему миру, поэтому Чехии приходится работать с тем, что есть.

Если мы хотим помочь Украине, мы должны быть благодарны за то, что есть. К счастью, у нас есть компании и ресурсы. Доноры Чехия за это не платит позаботятся о том, чтобы боеприпасы были приведены в пригодное для использования состояние, — сказала Яна Черновоха. Поделиться

Почему Украина долгое время не получала обещанные боеприпасы

Недавно официальная Прага пожаловалась на серьезные проблемы со снабжением снарядами для ВСУ.

По словам владельца и руководителя CSG Михала Стрнада, около половины боеприпасов, приобретенных его компанией по поручению правительства в таких местах, как Африка и Азия, не были достаточно качественными.

Чтобы передать их ВСУ, потребовалась дополнительная обработка. Более того, к некоторым снарядам компания вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

Также отмечено, что только 25% стран-участниц чешской инициативы выделили средства на покупку боеприпасов для Украины — это Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

Несмотря на это, о готовности помочь Праге финансово заявили около 20 стран.