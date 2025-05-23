Коли вийде у прокат сиквел "Диявол носить Prada" — відомі терміни

У травні наступного року відбудеться премʼєра продовження комедійної драми "Диявол носить Prada", у якій до своїх ролей повернуться Меріл Стріп та Емілі Блант.

Продовження фільму "Диявол носить Prada" вийде у 2026 році

У липні минулого року стало відомо, що Disney працює над продовженням комедії 2006 року "Диявол носить Prada".

Тепер студія оголосила, що встановила дату виходу сиквелу в кінотеатрах на 1 травня 2026 року.

Хоча минулого року повідомлялося, що Меріл Стріп та Емілі Блант повернуться до своїх ролей, жоден з акторів не був офіційно затверджений.

Стенлі Туччі, який зіграв Найджела Кіплінга в оригінальному фільмі "Диявол носить Prada", зазначив, що "буде дуже радий", якщо створюватимуть другий фільм.

Не можу надати вам жодної інформації. Інакше я потраплю до акторської в'язниці чи щось таке. Поширити

"Диявол носить Prada" був заснований на сентиментальному романі Лорен Вайсбергер 2003 року про жахливий досвід молодої жінки, яка працює в модному журналі. Вайсбергер працювала особистим асистентом редакторки американського Vogue Анни Вінтур.

Стріп зіграла Міранду Прістлі, всемогутню головну редакторку вигаданого журналу Runway. Енн Гетевей зіграла Андреа Сакс, молоду випускницю факультету журналістики, яка отримує роботу асистентки Прістлі. Емілі Блант зіграла заклопотану першу асистентку Прістлі Емілі Чарльтон.

Наступний фільм розповість про те, як Прістлі прокладає собі шлях у кар'єрі на тлі занепаду традиційного видавництва журналів та протистоїть персонажу Блант, яка тепер стала впливовим керівником групи компаній класу люкс.