Когда выйдет в прокат сиквел "Дьявол носит Prada" — известны термины

В мае следующего года состоится премьера продолжения комедийной драмы "Дьявол носит Prada", в которой в свои роли вернутся Мэрил Стрип и Эмили Блант.

Продолжение фильма "Дьявол носит Prada" выйдет в 2026 году

В июле прошлого года стало известно, что Disney работает над продолжением комедии 2006 года "Дьявол носит Prada".

Теперь студия объявила, что установила дату выхода сиквела в кинотеатрах на 1 мая 2026 года.

Хотя в прошлом году сообщалось, что Мэрил Стрип и Эмили Блант вернутся к своим ролям, ни один из актеров не был официально утвержден.

Стэнли Туччи, сыгравший Найджела Киплинга в оригинальном фильме "Дьявол носит Prada", отметил, что "будет очень рад", если будут создавать второй фильм.

Не могу предоставить вам никаких сведений. Иначе я попаду в актерскую тюрьму или что-нибудь в этом роде. Поделиться

"Дьявол носит Prada" был основан на сентиментальном романе Лорен Вайсбергер 2003 года об ужасном опыте молодой женщины, работающей в модном журнале. Вайсбергер работала личным ассистентом редактора американского Vogue Анны Винтур.

Стрип сыграла Миранда Пристли, всемогущую главную редакторшу вымышленного журнала Runway. Энн Гетевей сыграла Андреа Сакс, молодую выпускницу факультета журналистики, получающую работу ассистентки Пристли. Эмили Блант сыграла озабоченную первую ассистентку Пристли Эмили Чарльтон.

Следующий фильм расскажет о том, как Пристли прокладывает себе путь в карьере на фоне упадка традиционного издательства журналов и противостоит персонажу Бланту, которая теперь стала влиятельным руководителем группы компаний класса люкс.