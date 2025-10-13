Комітет Нобелівської премії обрав лауреатів 2025 року з економічних наук

Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук 2025 року стали американсько-ізраїльський економіст Джоель Мокір, французький економіст Філіп Агьон та канадський економіст Пітер Говітт «за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями».
Головні тези:
- Джоель Мокір дослідив передумови для сталого зростання завдяки технологічному прогресу та наголосив на важливості відкритості суспільства до нових ідей.
- Філіп Агьон та Пітер Говітт розробили теорію сталого зростання через 'творче руйнування', коли нові продукти виштовхують застарілі, що призводить до конфліктів.
- Інновації, які приносять щось нове, можуть бути руйнівними для компаній, які не готові до змін та до втрати своїх переваг на ринку.
Оголошені лауреати Нобелівської премії з економіки 2025 року
Королівська шведська академія наук вирішила присудити премію Шведського державного банку з економічних наук 2025 року в пам'ять про Альфреда Нобеля Джоелю Мокіру, Філіпу Агьону та Пітеру Говітту «за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями».
Мокір використав історичні джерела, щоб з’ясувати, як стало можливим стале економічне зростання — коли воно перетворилося на "нову норму". Він показав, що для безперервного процесу інновацій недостатньо просто знати, що щось працює — потрібно також розуміти, чому воно працює, мати наукове пояснення.
Саме цього часто бракувало до промислової революції, через що було важко розвивати нові відкриття та винаходи. Мокір також наголошував на важливості відкритості суспільства до нових ідей і готовності до змін.
Агіон і Ховітт також досліджували механізми сталого зростання. У своїй статті 1992 року вони створили математичну модель явища, яке назвали "творчим руйнуванням", коли на ринок виходить новий, кращий продукт, а компанії, що продають старі товари, втрачають позиції.
Інновація є "творчою", бо приносить щось нове, але водночас "руйнівною" адже технологія попередників стає застарілою.
Лауреати по-різному показали, що творче руйнування неминуче створює конфлікти, які потрібно врегульовувати конструктивно. Інакше інновації блокуватимуть ті компанії чи групи інтересів, які бояться втратити свої переваги.
