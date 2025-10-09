Угорський письменник Ласло Краснагоркаї став лавреатом Нобелівської премії-2025 з літератури

У Шведській академії в Стокгольмі оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури. Ним став угорський письменник Ласло Краснагоркаї "за його переконливу та пророчу творчість, яка серед апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва".
Головні тези:
- Ласло Краснагоркаї став лауреатом Нобелівської премії-2025 з літератури за його переконливу та пророчу творчість, яка відзначається силою мистецтва серед апокаліптичного терору.
- У романі “Гершт 07769” автор точно відображає соціальну нестабільність в країні, поєднуючи теми насильства та краси.
- Краснагоркаї обирає споглядальний стиль, натхненний подорожами до Китаю та Японії, що відобразилося у його творах про пошуки таємного саду.
Ласло Краснагоркаї став лавреатом Нобелівської премії-2025 з літератури
Ласло Краснагоркаї народився 1954 року в маленькому містечку Дьюла на південному сході Угорщини, неподалік від кордону з Румунією. Схожа віддалена сільська місцевість стала сценою для першого роману Краснагоркаї "Сатанинське танго", опублікованого 1985 року, який справив літературний фурор в Угорщині та став проривом автора.
Наприклад, у "Гершт 07769", герой пише Меркель кілька листів про їхню спільну пристрасть до музики Йоганна Себастьяна Баха.
Читач переноситься, а в реалістичне зображення сучасного маленького містечка Тюрингія (Німеччина), яке водночас потерпає від соціальної анархії, вбивств та підпалів. При цьому напруження роману розгортається на тлі величної спадщини Баха.
Це книга про насильство і красу, які "неможливо" поєднані. Лауреат Нобелівської премії 2025 року Ласло Краснагоркаї також звертається на Схід, обираючи більш споглядальний і точно відточений стиль. Результатом стали твори, натхненні враженнями від його подорожей до Китаю та Японії.
Цей твір відчувається як прелюдія до насиченої збірки "Му тут, внизу" (2008), яка складається з сімнадцяти оповідань, розташованих за послідовністю Фібоначчі (у літературі це означає, що структура твору або збірки творів організована за принципом чисел).
Твір розповідає про роль краси та художнього творіння у світі сліпоти та непостійності. Разом із його п’ятитомним епосом це вважається основною роботою Краснагоркаї. Книга є майстерним зображенням процесу, під час якого читач йде через низку "дверей" до незбагненного акту творчості.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-