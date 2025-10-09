В Шведской академии в Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал венгерский писатель Ласло Красногоркаи "за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства".
Ласло Красногоркаи стал лауреатом Нобелевской премии-2025 по литературе
Ласло Красногоркаи родился в 1954 году в маленьком городке Дьюла на юго-востоке Венгрии, недалеко от границы с Румынией. Похожая отдаленная сельская местность стала сценой для первого романа Красногорка "Сатанинское танго", опубликованного в 1985 году, который произвел литературный фурор в Венгрии и стал прорывом автора.
Например, в "Герште 07769", герой пишет Меркель несколько писем об их общем пристрастии к музыке Иоганна Себастьяна Баха.
Читатель переносится, а в реалистичное изображение современного маленького городка Тюрингия (Германия), одновременно страдает от социальной анархии, убийств и поджогов. При этом напряжение романа разворачивается на фоне великого наследия Баха.
Это книга о насилии и красоте, которые "невозможно" совмещены. Лауреат Нобелевской премии 2025 Ласло Красногоркаи также обращается на Восток, выбирая более созерцательный и точно отточенный стиль. Результатом стали произведения, вдохновленные впечатлениями от его путешествий в Китай и Японию.
Это произведение ощущается как прелюдия к насыщенному сборнику "Му тут, внизу" (2008), состоящему из семнадцати рассказов, расположенных по последовательности Фибоначчи (в литературе это означает, что структура произведения или сборника произведений организована по принципу чисел).
Произведение повествует о роли красоты и художественного творения в мире слепоты и непостоянства. Вместе с его пятитомным эпосом это считается основной работой Красногорка. Книга является искусным изображением процесса, во время которого читатель идет через ряд "дверей" к непостижимому акту творчества.
