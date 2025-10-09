Венгерский писатель Ласло Красногоркаи стал лауреатом Нобелевской премии-2025 по литературе
Венгерский писатель Ласло Красногоркаи стал лауреатом Нобелевской премии-2025 по литературе

В Шведской академии в Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал венгерский писатель Ласло Красногоркаи "за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства".

Главные тезисы

  • Ласло Красногоркаи – лауреат Нобелевской премии-2025 по литературе за убедительное и пророческое творчество, красоту и насилие среди апокалиптического террора.
  • В своем романе 'Гершт 07769' писатель отражает социальную нестабильность, сочетая темы насилия и красоты.
  • Красногоркаи выбирает созерцательный стиль, вдохновленный путешествиями в Китай и Японию, что отразилось в его произведениях о поисках тайного сада.

Ласло Красногоркаи стал лауреатом Нобелевской премии-2025 по литературе

Ласло Красногоркаи родился в 1954 году в маленьком городке Дьюла на юго-востоке Венгрии, недалеко от границы с Румынией. Похожая отдаленная сельская местность стала сценой для первого романа Красногорка "Сатанинское танго", опубликованного в 1985 году, который произвел литературный фурор в Венгрии и стал прорывом автора.

Роман "Гершт 07769" в этом году, отмеченный Нобелевской премией Ласло Красногоркаи, называют великим современным немецким романом из-за его точного изображения социальной нестабильности в стране.

Например, в "Герште 07769", герой пишет Меркель несколько писем об их общем пристрастии к музыке Иоганна Себастьяна Баха.

Читатель переносится, а в реалистичное изображение современного маленького городка Тюрингия (Германия), одновременно страдает от социальной анархии, убийств и поджогов. При этом напряжение романа разворачивается на фоне великого наследия Баха.

Это книга о насилии и красоте, которые "невозможно" совмещены. Лауреат Нобелевской премии 2025 Ласло Красногоркаи также обращается на Восток, выбирая более созерцательный и точно отточенный стиль. Результатом стали произведения, вдохновленные впечатлениями от его путешествий в Китай и Японию.

О поисках тайного сада рассказывает его роман 2003 года "Гора с севера, озеро с юга, дороги с запада, река с востока" — загадочная история с лирическими вставками, происходящая к юго-востоку от Киото.

Это произведение ощущается как прелюдия к насыщенному сборнику "Му тут, внизу" (2008), состоящему из семнадцати рассказов, расположенных по последовательности Фибоначчи (в литературе это означает, что структура произведения или сборника произведений организована по принципу чисел).

Произведение повествует о роли красоты и художественного творения в мире слепоты и непостоянства. Вместе с его пятитомным эпосом это считается основной работой Красногорка. Книга является искусным изображением процесса, во время которого читатель идет через ряд "дверей" к непостижимому акту творчества.

