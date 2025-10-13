Комитет Нобелевской премии избрал лауреатов 2025 года по экономическим наукам

Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам в 2025 году стали американско-израильский экономист Джоэль Мокир, французский экономист Филипп Аген и канадский экономист Питер Говитт «за объяснение экономического роста, обусловленного инновациями».

Королевская шведская академия наук решила присудить премию Шведского государственного банка по экономическим наукам 2025 года в память об Альфреде Нобеле Джоэле Мокире, Филиппе Агене и Питере Говитте «за объяснение экономического роста, обусловленного инновациями».

При этом Мокиру "за определение предпосылок для устойчивого роста благодаря технологическому прогрессу", а Агену и Говитту "за теорию устойчивого роста благодаря творческому разрушению". Поделиться

Мокир использовал исторические источники, чтобы выяснить, как стал возможным устойчивый экономический рост — когда он превратился в "новую норму". Он показал, что для непрерывного процесса инноваций недостаточно просто знать, что что-то работает — нужно понимать, почему оно работает, иметь научное объяснение.

Именно этого часто не хватало до промышленной революции, из-за чего было трудно развивать новые открытия и изобретения. Мокир также подчеркивал важность открытости общества к новым идеям и готовности к переменам.

Агион и Ховитт также исследовали механизмы устойчивого роста. В своей статье 1992 г. они создали математическую модель явления, которое назвали "творческим разрушением", когда на рынок выходит новый, лучший продукт, а компании, продающие старые товары, теряют позиции.

Инновация "творческая", потому что приносит что-то новое, но одновременно "разрушительной" ведь технология предшественников становится устаревшей.

Лауреаты по-разному показали, что творческое разрушение неизбежно создает конфликты, которые необходимо регулировать конструктивно. Иначе инновации будут блокировать компании или группы интересов, которые боятся потерять свои преимущества.