Компанії з ОАЕ надають запчастини для російських літаків — FT

У липні 2022 року співробітники аеропорту Внуково в Москві виявили в багажі пасажира незвичайну річ: прилад, який інженери називають "інерційним блоком відліку повітряних даних". Згідно з документами, які пізніше подали митники, товар важив 11 кг і коштував 40 тисяч доларів. Він призначався для S7, другої за величиною російської авіакомпанії.

Що відомо про надання запчастин для російських літаків з ОАЕ

Торгівля багажем є яскравим прикладом нетрадиційних маршрутів постачання, на які російські авіакомпанії були змушені покладатися після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Постраждалі від широкомасштабних санкцій та експортного контролю, вони були змушені шукати нові шляхи постачання запчастин, щоб утримувати свої літаки в повітрі.

Санкції становлять величезну загрозу для авіаперевезень в Росії. Літаки потребують постійної підтримки й регулярного оновлення програмного забезпечення, а також регулярних перевірок — а російські компанії зараз значною мірою відрізані від своїх постачальників.

Компанія Airbus, наприклад, заявила FT, що "не існує жодного законного способу, яким справжні авіаційні деталі, документація та послуги можуть потрапити до російських перевізників".

Як вплинули санкції на постачання запчастин для російських літаків

Поки що є мало ознак того, що санкції суттєво порушили авіасполучення всередині Росії. Дані Cirium показують, що кількість годин польотів знаходиться приблизно на довоєнному рівні. Але дані, зібрані FT, показують, що за останні два роки відбулося різке падіння обсягів компонентів, що ввозяться в Росію. Росія також вживає заходів для продовження терміну служби деталей іноземного виробництва.

Turboshaft, скромний еміратський бізнес, зареєстрований на складі в аеропорту Шарджі, є джерелом того, як Росія отримує свої запчастини. Загалом, згідно з митною документацією, Turboshaft відправила російській авіакомпанії S7 товарів на 1,5 млн доларів від початку війни.

До війни, згідно з митними документами, 45% американських комплектуючих для S7 надходили безпосередньо з США. Аналогічний обсяг американських товарів надходив через Францію, Німеччину, Велику Британію та Нідерланди.

З тих пір менш як 3% товарів походять з цих країн. Близько десятої частини походить з Китаю, п'ята частина — з Мальдівських островів, ще п'ята частина — з Туреччини й третина — з ОАЕ. У більшості випадків вони походять від компаній, подібних за профілем до Turboshaft.

ОАЕ є центральним хабом у цій торгівлі з поважних причин: вони вже давно вважаються ключовим місцем для транснаціональних контрабандних мереж, які постачають авіаційні деталі до Ірану, авіаційна промисловість якого з 1979 року змушена боротися з різноманітними санкційними режимами, — зазначає газета. Поширити

Митні декларації також показують ще одну компанію-постачальника до Росії — Treetops Aviation, з якою Turboshaft має дуже тісні стосунки. З початком війни Treetops стала значним постачальником до Росії. У 2023 році, згідно з митними документами, вона відвантажила S7 запчастин на 7 млн доларів.

Компанія стала другим за величиною постачальником запчастин для S7 — і найбільшим, який безпосередньо не підпадає під санкції США.