Компании по ОАЭ предоставляют запчасти для российских самолетов — FT

В июле 2022 года сотрудники аэропорта Внуково в Москве обнаружили в багаже пассажира необычную вещь: прибор, который инженеры называют "инерционным блоком отсчета воздушных данных". Согласно документам, которые позже подали таможенники, товар весил 11 кг и стоил 40 тысяч долларов. Он предназначался для S7, второй по величине российской авиакомпании.

Что известно о предоставлении запчастей для российских самолетов из ОАЭ

Торговля багажом является ярким примером нетрадиционных маршрутов поставок, на которые российские авиакомпании были вынуждены полагаться после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Пострадавшие от широкомасштабных санкций и экспортного контроля они были вынуждены искать новые пути поставок запчастей, чтобы удерживать свои самолеты в воздухе.

Санкции представляют огромную угрозу для авиаперевозок в России. Самолеты нуждаются в постоянной поддержке и регулярном обновлении программного обеспечения, а также регулярных проверок — а российские компании сейчас в значительной степени отрезаны от своих поставщиков.

Компания Airbus, например, заявила FT, что "не существует никакого законного способа, которым подлинные авиационные детали, документация и услуги могут попасть к российским перевозчикам".

Как повлияли санкции на поставку запчастей для российских самолетов

Пока есть мало признаков того, что санкции существенно нарушили авиасообщение внутри России. Данные Cirium показывают, что количество часов полетов находится примерно на довоенном уровне. Но данные, собранные FT, показывают, что за последние два года произошло резкое падение объемов ввозимых в Россию компонентов. Россия также принимает меры по продлению срока службы деталей иностранного производства.

Turboshaft, скромный эмиратский бизнес, зарегистрированный на складе в аэропорту Шарджи, является источником того, как Россия получает свои запчасти. В общем, согласно таможенной документации, Turboshaft отправила российской авиакомпании S7 товаров на 1,5 млн. долларов с начала войны.

До войны, согласно таможенным документам, 45% американских комплектующих для S7 поступали непосредственно из США. Аналогичный объем американских товаров поступал через Францию, Германию, Великобританию и Нидерланды.

С тех пор менее 3% товаров происходят из этих стран. Около десятой части происходит из Китая, пятая часть — с Мальдивских островов, еще пятая часть — из Турции и треть — из ОАЭ. В большинстве случаев они произошли от компаний, подобных по профилю Turboshaft.

ОАЭ является центральным хабом в этой торговле по уважительным причинам: они уже давно считаются ключевым местом для транснациональных контрабандных сетей, поставляющих авиационные детали в Иран, авиационная промышленность которого с 1979 года вынуждена бороться с различными санкционными режимами, — отмечает газета. Поделиться

Таможенные декларации также показывают еще одну компанию-поставщика в Россию — Treetops Aviation, с которой Turboshaft имеет очень тесные отношения. С началом войны Treetops стала крупным поставщиком в Россию. В 2023 году, согласно таможенным документам, она отгрузила S7 запчастей на 7 млн. долларов.

Компания стала вторым по величине поставщиком запчастей для S7 — и самым крупным, непосредственно не подпадающим под санкции США.