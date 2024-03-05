Кому вигідне затягування надання допомоги для України — відповідь Білого Дому

В адміністрації президента США Джо Байдена переконані, що російський диктатор Володимир Путін має безперечну практичну вигоду від того, що Конгрес США зволікає з ухваленням для України, адже це дається взнаки на полі бою.

Кому вигідне затягування надання допомоги для України

З такою заявою виступив радник Білого дому Джон Кірбі.

Дисфункція нашої системи на Капітолійському пагорбі безперечно дає йому (Путіну — ред.) можливість розміщувати власні військові позиції з більшою перевагою, — зауважив представник Білого дому. Поширити

Кремль безсумнівно використовує нездатність американського Конгресу просунутися з допомогою Україні, зазначив Кірбі, нагадавши, що після захоплення Авдіївки росіяни не зупиняються та намагаються просунутися вглиб українських позицій.

За його словами, українським захисникам дедалі важче утримувати рубежі без підтримки Сполучених Штатів, на яку вони розраховували.

У цьому контексті представник Білого дому вкотре виступив із закликом до Конгресу ухвалити необхідний пакет допомоги Україні.

Чому новий план щодо допомоги Україні також можуть провалити

За словами журналістів, проведення закону через Палату представників “не буде легкою прогулянкою”.

Що важливо розуміти, у республіканців немає чіткої позиції щодо підтримки України.

Ба більше, експрезидент США Дональд Трамп має можливість де-факто знищити законопроєкт одним постом у соціальних мережах.