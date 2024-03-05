Кому выгодно затягивание предоставления помощи для Украины — ответ Белого дома

В администрации президента США Джо Байдена убеждены, что российский диктатор Владимир Путин имеет несомненную практическую выгоду от того, что Конгресс США медлит с принятием для Украины, ведь это сказывается на поле боя.

Кому выгодно затягивание предоставления помощи для Украины

С таким заявлением выступил советник Белого дома Джон Кирби.

Дисфункция нашей системы на Капитолийском холме, безусловно, дает ему (Путину — ред.) возможность размещать собственные военные позиции с большим преимуществом, — отметил представитель Белого дома. Поделиться

Кремль, несомненно, использует неспособность американского Конгресса продвинуться с помощью Украины, отметил Кирби, напомнив, что после захвата Авдеевки россияне не останавливаются и пытаются продвинуться в глубь украинских позиций.

По его словам, украинским защитникам все труднее удерживать рубежи без поддержки Соединенных Штатов, на которую они рассчитывали.

В этом контексте представитель Белого дома в который раз выступил с призывом к Конгрессу принять необходимый пакет помощи Украине.

Почему новый план помощи Украине также могут провалить

По словам журналистов, проведение закона через Палату представителей "не будет легкой прогулкой".

Что важно понимать, у республиканцев нет четкой позиции по поддержке Украины.

Более того, экспрезидент США Дональд Трамп имеет возможность де-факто уничтожить законопроект одним постом в социальных сетях.