В администрации президента США Джо Байдена убеждены, что российский диктатор Владимир Путин имеет несомненную практическую выгоду от того, что Конгресс США медлит с принятием для Украины, ведь это сказывается на поле боя.
Кому выгодно затягивание предоставления помощи для Украины
С таким заявлением выступил советник Белого дома Джон Кирби.
Кремль, несомненно, использует неспособность американского Конгресса продвинуться с помощью Украины, отметил Кирби, напомнив, что после захвата Авдеевки россияне не останавливаются и пытаются продвинуться в глубь украинских позиций.
По его словам, украинским защитникам все труднее удерживать рубежи без поддержки Соединенных Штатов, на которую они рассчитывали.
В этом контексте представитель Белого дома в который раз выступил с призывом к Конгрессу принять необходимый пакет помощи Украине.
Почему новый план помощи Украине также могут провалить
По словам журналистов, проведение закона через Палату представителей "не будет легкой прогулкой".
Что важно понимать, у республиканцев нет четкой позиции по поддержке Украины.
Более того, экспрезидент США Дональд Трамп имеет возможность де-факто уничтожить законопроект одним постом в социальных сетях.
Для его принятия понадобится широкая поддержка демократов — а это сверхсложная задача, учитывая, что пакет включает в себя новые пограничные ограничения и помощь Израилю, что, вероятно, может вызвать сопротивление левых сил.
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