Коригувала удари РФ по Київщині — правоохоронці затримали агентку ФСБ

Служба безпеки України затримала 30-річну безробітну з Борисполя, яка за завданням ФСБ планувала встановити мінікамеру, щоб коригувати російські удари по об’єктах ЗСУ та СБУ у Київській області.

СБУ затримали російську коригувальницю вогню на Київщині

Як повідомили правоохоронці, для наведення повітряних ударів російських військових по Київському регіону агентка ФСБ планувала встановити приховану камеру з онлайн-трансляцією навпроти українських оборонних об’єктів.

Отримавши від спецслужб РФ гроші на обладнання, вона придбала першу мінікамеру й вирушила до одного з військових об'єктів, аби облаштувати біля нього "точку спостереження".

Втім, реалізувати задум не вдалося — співробітники Служби безпеки України затримали її на місці злочину просто поблизу військової інфраструктури.

Під час обшуку в неї вилучили техніку, зокрема камеру та мобільний телефон, у якому виявили докази співпраці з російською стороною. Поширити

Докази причетності затриманої до роботи на ФСБ

Слідство встановило, що затриманою є 30-річна безробітна мешканка Борисполя, яку дистанційно завербували через Телеграм-канал, що пропонував "швидкий заробіток".

Окрім підготовки спостережних точок, агентка також виконувала завдання щодо моніторингу наслідків ворожих атак. Вона регулярно виїжджала на місця влучань, отримані від свого куратора, щоб фіксувати результати обстрілів.

За інформацією прокуратури, жінці оголосили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.