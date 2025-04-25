Корректировала удары РФ по Киевщине — правоохранители задержали агента ФСБ

Служба безопасности Украины задержала 30-летнюю безработную из Борисполя, которая по заданию ФСБ планировала установить миникамеру, чтобы корректировать российские удары по объектам ВСУ и СБУ в Киевской области.

СБУ задержали российскую корректировщицу огня в Киевской области

Как сообщили правоохранители, для наведения воздушных ударов российских военных по Киевскому региону агент ФСБ планировала установить скрытую камеру с онлайн-трансляцией напротив украинских оборонных объектов.

Получив от спецслужб РФ деньги на оборудование, она приобрела первую миникамеру и отправилась в один из военных объектов, чтобы обустроить возле него "точку наблюдения".

Впрочем, реализовать замысел не удалось — сотрудники Службы безопасности Украины задержали ее с поличным прямо возле военной инфраструктуры.

В ходе обыска у нее изъяли технику, в том числе камеру и мобильный телефон, в котором были обнаружены доказательства сотрудничества с российской стороной. Поделиться

Доказательства причастности задержанной к работе в ФСБ

Следствие установило, что задержана 30-летняя безработная жительница Борисполя, которую дистанционно завербовали через Телеграм-канал, предлагавший "быстрый заработок".

Кроме подготовки наблюдательных точек, агент также выполняла задачи по мониторингу последствий вражеских атак. Она регулярно выезжала на места попадания, полученные от своего куратора, чтобы фиксировать результаты обстрелов.

По информации прокуратуры, женщины объявили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы.